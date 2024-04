Scatta Amazon Gaming Week: ecco i migliori articoli da acquistare subito e cosa aspettarci durante questa settimana | Il paradiso dei gamers è qui

E’ iniziato un evento promozionale senza precedenti su Amazon che diventerà, senza ombra di dubbio il Paese dei Balocchi per gli amanti del gaming.

Ebbene sì, avete capito benissimo, sarà una settimana davvero da non perdere per questi utenti che si ritroveranno di fronte un mare di offerte suddivise per categorie. E queste ultime sono ben 4: Offerte gaming per Pc, Offerte su Gaming Console, Offerte Mobile Gaming, altre offerte per i giocatori. Tutte queste sono ricchissime di contenuti.

Diciamo che gli appassionati non avranno che l’imbarazzo della scelta. Sarà un vero e proprio Paradiso. E noi, per darvi contezza di ciò che si può trovare, vi abbiamo preparato una mini guida suddivisa per le categorie di cui abbiamo dato cenno poc’anzi. Iniziamo dalle Offerte Gaming per Pc. Partiamo subito forte con il Lenovo Gaming Monitor G27-30 Full HD da 27”, con cavo DP incluso, in esclusiva Amazon a 179 euro con uno sconto del 10%.

Poi, ci sono dei prodotti a marchio SteelSeries. Partiamo da quella che è definita la tastiera gaming più veloce al mondo: la Apex Pro TKL HyperMagnetic a 179,99 euro. Ma non si puà dimenticare il Mouse da gioco RGB traforato Aerox 9 Wireless proposto a 104,49 euro o il Mic USB per PC Alias a 159,99 euro. Ovviamente, però, questi sono solo alcuni dei prodotti in offerte durante la Gaming Week di Amazon. Scopriamo le altre categorie insieme.

Dalle Console al Mobile Gaming ecco tutto ciò che c’é da sapere!

Per quanto riguarda le console gioco, troverete numerosissimi giochi in promozione da Unicorn Overload alla trilogia di Grand Theft Auto, passando per Dragon Ball Z. Sono proposti in venditi con degli sconti che raggiungono e superano, finanche, il 40% in alcuni casi specifici. Ovviamente, però, ne abbiamo elencati solo alcuni dei tanti titoli presenti.

Tra i vari dispositivi in promo, invece, vogliamo soffermarci sul Thrustmaster T248 Force Feedback Racing Wheel per Xbox Series X e S, Xbox One e PC. Ha rivestimento in pelle, 25 comandi al volante, pagaie e pedali magnetici. Il suo costo è di 274,99 euro con il 5% di sconto. Per Nintendo Switch, invece, vi segnaliamo la PDP Gaming LVL40 Wired Stereo Gaming Headset: Black & White – Nintendo Switch.

Si tratta di cuffie wireless con microfono, dal peso molto esiguo ed audio molto potente ed immersivo. Vi sembrerà di essere all’interno del gioco. Potrete farle vostre ad un prezzo assurdo: 24,99 euro con il 28% di sconto. La colorazione di base è bianca associata al nero, ma potrete scegliere tra diverse colorazioni davvero stupende.

Infine, per gli appassionati di Super Mario e Nintendo Switch, chiudiamo questa nostra mini guida con il controller cablato Nano per Nintendo Switch – Mario Medley PowerA i cui colori riprendono proprio quelli del famosissimo personaggio tanto amato da tutti. Il suo costo in offerta, con uno sconto del 15% è di 17,83euro. Questi ed altri numerosissimi dispositivi, giochi e gadget vi attendono all’interno della famosissima piattaforma e-commerce fino al prossimo 5 maggio.