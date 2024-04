Poste Pay saldo: come controllarlo senza App | Basta un minuto

Ecco come controllare il saldo della Poste Pay in modo facile e veloce, anche senza registrarsi sull’app dedicata.

Il saldo PostePay è l’importo disponibile sulla carta prepagata di Poste Italiane. Controllare il saldo è quindi un’operazione fondamentale per i titolari di PostePay, dato che permette di conoscere e gestire le finanze in modo efficace, monitorare le spese e pianificare gli acquisti.

Ma sapevi che è possibile conoscere il saldo della tua PostePay e controllare quanto denaro è disponibile sulla tua carta anche senza avere l’app?

In questo articolo, ti mostreremo come verificare il saldo in modo semplice e rapido, senza l’ausilio dell’applicazione PostePay: ecco come fare.

Poste Pay saldo: come controllarlo senza App

Molti utenti potrebbero chiedersi come verificare il saldo della loro PostePay senza dover registrare un account sul sito di Poste Italiane. La buona notizia è che è possibile farlo facilmente recandosi presso un ATM Postamat. Ecco come fare:

Recati presso un ATM Postamat .

. Inserisci la tua PostePay e digita il PIN.

e digita il PIN. Seleziona la voce “Informative” dal menu.

Scegli l’opzione “Saldo”.

Il tuo saldo PostePay verrà visualizzato sullo schermo.

Inoltre, sul sito ufficiale di Poste Italiane è disponibile un tool che ti permette di trovare l’ATM Postamat più vicino a te: basterà utilizzare lo strumento di localizzazione disponibile sul sito di Poste e, nella sezione “Ricerca Uffici Postali”, inserire la via e il comune di residenza. Cliccando su “Invio” la mappa mostrerà gli uffici postali più vicini a te. I contrassegni gialli con la sigla PT indicano gli uffici con ATM Postamat.

Poste Pay saldo: l’alternativa dell’Ufficio postale

Se non hai accesso a un ATM Postamat, non preoccuparti. Puoi comunque verificare il saldo della tua PostePay recandoti presso un ufficio postale. Il servizio è gratuito e gli impiegati saranno lieti di assisterti nel controllare il tuo saldo.

Ricorda di portare con te la tua carta PostePay e un documento di identità valido per facilitare il processo di verifica del saldo. Gli orari di apertura e chiusura dell’ufficio postale possono variare, quindi ti consigliamo di utilizzare lo strumento di localizzazione sul sito delle Poste per verificarli in anticipo.