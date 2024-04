Mini eolico: l’indipendenza energetica che si può installare sul balcone e negli spazi più stretti | Soluzione domestica e geniale

Oggigiorno si parla sempre più di indipendenza energetica correlata alle varie abitazioni presenti su tutto il nostro territorio italiano.

E, nella maggior parte dei casi, a farla da padrone sono gli impianti fotovoltaici. Che siano condominiali o da balcone, sono loro i protagonisti assoluti della scena. Quella a cui nessuno pensa è un impianto eolico. Sì, perché nell’immaginario collettivo, un impianto del genere può esistere soltanto in collina o nelle pianure in cui insistono venti.

Avete tutti presente quelle pale enormi che si vedono su tutto il territorio del nostro paese. Affascinano e sono tanti che potrebbero star lì, ore ed ore, a guardarle. In molti casi, ci si rilassa anche a guardarle ed a sentire il suono che producono. Quello che, però, la stragrande maggioranza dei cittadini non sa è che si possono installare dei mini impianti eolici sulle abitazioni.

Ebbene sì, accade proprio come con gli impianti fotovoltaici installati sui tetti. In questo modo, si potrà dichiarare l’indipendenza energetica e, ovviamente, come conseguenza maggiore, si avrà la possibilità di ottenere un enorme risparmio in bolletta. Quest’ultimo, ormai, è diventato obiettivo primario, fondamentale della totalità delle famiglie. Vediamo come funziona.

Mini eolico: la forza del vento per produrre energia pulita per la propria abitazione.

Ebbene sì, si tratta di impianti dalle dimensioni molto, ma molto ridotte rispetto agli impianti eolici conosciuti fino ad ora. E basta un piccolo investimento iniziale per la sua installazione per fa sì che si possa ottenere un vantaggio non di poco conto, un risparmio in bolletta. Si possono installare anche in giardino o sul terrazzo.

Ma, in realtà, sarebbe comunque meglio scegliere un posto in alto in modo che il vento possa fare il proprio lavoro. Ovviamente, questa tipologia di impianti non è formata solo dalle pale e dalle turbine. A corredo c’é un generatore, un inverter e delle batterie di accumulo. E’ l’inverter a far sì che la forza del vento possa trasformarsi, sin da subito, in energia elettrica.

Dovete sapere che un solo impianto di questo tipo, riesce a produrre tutta l’energia di cui le famiglie hanno bisogno all’interno dell’abitazione. Ovviamente, però, la condizione essenziale affinché venga prodotta la giusta misura di energia è la presenza del vento. Dato che il loro rumore può essere forte quando si trovano sotto vento forte, è meglio installarli a debita distanza dalle abitazioni per non disturbare.

I vantaggi di avere un impianto del genere sono ben noti a tutti: energia gratis da sfruttare e risparmiare in bolletta ed energia pulita che non impatta sull’ambiente. Certo è che si tratta di una produzione di energia che non è sempre costante. Ma fare un investimento del genere (circa 3 mila euro), è importante, poiché questi costi verranno “recuperati” già dalla prima bolletta dell’energia elettrica.