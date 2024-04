Assicurazioni RC: la truffa che non lascia vie di fuga sta facendo impazzire le Forze dell’Ordine e frodando tantissimi cittadini | Ecco cosa devi controllare subito

Dopo aver parlato di numerosissime truffe che circondano tutti gli utenti italiani, ecco arrivarne un’altra di cui era impossibile immaginare l’esistenza.

Sì, perché riguarda le assicurazioni dei veicoli di cui si è in possesso. Prima, però, di scendere nel dettaglio della nuova frontiera dei raggiri Made in Italy, bisogna fare il punto della situazione. Ne abbiamo viste tante di truffe, dal settore bancario, fino ad arrivare a quelle telefoniche e via messaggi, mail o SMS non fa alcuna differenza.

Sì, perché, in quest’ultimo caso, nonostante si parli di phishing o smishing, il modo di truffare è lo stesso. Quello che cambia è lo strumento che questi criminali subdoli e senza scrupoli utilizzano per raggiungere quelli che sono i loro obiettivi. Ci sarà sempre un messaggio con carattere di somma urgenza, contenente un link da cliccare.

Una volta cliccato, porterà ad un sito di un’azienda o di una banca che sembrerà familiare, all’interno del quale compilare form con tutte le informazioni relative alle vittime, comprese quelle bancarie. Ed è in questo momento che perderanno tutto, ma proprio tutto, anche ciò che è contenuto all’interno del proprio conto corrente.

Di truffe da elencare, però, ce ne sono davvero tantissime. Ma ciò su cui vogliamo focalizzare la nostra attenzione, come già accennato, è il raggiro del momento, quello che riguarda le Assicurazioni RC Auto e che sta mietendo numerosissime vittime proprio in quest’ultimo periodo. Scopriamone subito il funzionamento in modo da non dover incappare in problemi serissimi.

Con la truffa dell’assicurazione, basta un QR-Code, quello sbagliato!

Ormai, è tutto informatizzato, compreso il rinnovo della propria polizza assicurativa. E questo, ovviamente, è terreno fertile per tutti i criminali informatici che non vedono l’ora di lasciare il segno del loro passaggio con numerosissime nuove vittime. Ma come avviene questa nuova truffa? Beh, è molto più semplice di quanto si possa pensare.

Tutto parte dal sito della propria assicurazione e dai vari banner che lo costellano. Sì, perché in un caos di immagini ed informazioni, ecco spuntare un link o un numero di telefono che, in realtà, risulterà, poi, non essere quello giusto. Una volta chiamato il numero in questione, ecco rispondere un operatore che farà numerosissime domande a quella che sarà la vittima.

Dopo le domande, si passa alla richiesta del bonifico dopo aver inquadrato il QR-Code inviato. Fatto ciò, si riceve una nuova telefonata in cui si viene informati che il bonifico nn è stato inviato. Si invita, così a ripetere la stessa procedura. Ma, alla fine, dopo giorni, non arriva alcun documento che attesti il rinnovo dell’assicurazione. Se, poi, si cerca di ottenere informazioni contattando lo stesso numero si scopre che non è più esistente. Ciò che, invece, esiste è l’ammanco sul proprio conto corrente!