TikTok pay-you: nasce il nuovo programma del Social che ti paga per vedere i suoi video | Inizia a guadagnare “continuando” a fare lo spettatore

Tik Tok sta sperimentando con un nuovo client capace di retribuire gli utenti per il suo utilizzo. Scopriamo insieme come funziona.

Tik Tok, nonostante gli sforzi dei concorrenti (spesso occidentali, spesso mossi da ragioni politiche), di superarlo e batterlo continua a innovarsi, ad ampliare il range delle proprie attività. C’è ancora un senso di novità quando si naviga su Tik Tok; in particolar modo per un algoritmo superiore ai concorrenti (Youtube docet) e sebbene pesantemente monetizzato ancora lontano dal rovinare l’esperienza degli utenti.

Giunge infatti dalla Francia la novità del lancio del cosiddetto Tik Tok Lite. Si tratta di un’applicazione che in teoria ricompenserebbe l’utente per restare di fronte allo schermo, a guardare video. Insomma, un’applicazione non pagamento (e in occidente il pensiero corre stavolta a X, un tempo noto come Twitter, e alla sua pesante trasformazione in un’app quasi inutilizzabile a meno di non avere la ‘spunta blu’), ma che paga direttamente i clienti, li ricompensa per il tempo speso. Tempo che, nel caso di Tik Tok, è tutt’altro che minore o ridotto, anzi.

In questo caso – chiariamolo fin da subito – non è Tik Tok in sé, ma una sua versione semplificata chiamata Tik Tok Lite. Un’offshoot, se vogliamo. E’ lo stesso client, (quasi) la stessa interfaccia, sono molto simili. Inizialmente era diffuso in Giappone e in Corea del Sud; proprio nell’ultimo periodo si è diffuso anche in Francia e in Spagna. Non è però chiaro se e come giungerà in Italia, paese che per il suo disinteresse verso la tecnologia è poco appetibile dai grandi colossi.

Tik Tok Lite, a differenza del ‘cugino’, si presenta come un’app sostanzialmente per i giochi. Sarà infatti possibile partecipare a diverse attività interattive, capaci di fruttare dei premi. Questi premi potranno, a propria volta, essere convertiti in appositi punti virtuali. Attualmente, per chi utilizza l’app, i punti compaiono solo se si utilizza uno smartphone Android. Niente iPhone, niente Apple pertanto.

Quanto si guadagna con Tik Tok Lite?

Infine i punti in questione possono essere utilizzati quali buoni Amazon o carte regalo Paypal o essere re investiti durante le live dei propri streamer/ influencer di fiducia. Su Tik Tok, naturalmente.

Secondo le descrizioni di chi sta utilizzando l’app è presente una vera e propria lavagna virtuale, una tavola d’insieme attraverso cui è possibile vedere quali premi si possono ottenere e come raggiungerli (concorsi, click, commenti e così via). E’ quanto viene solitamente definita la ludicizzazione di un’esperienza, l’aggiungervi elementi propri dei videogiochi. Questo genera una dipendenza – elemento in cui Tik Tok è già maestro da tempo – perchè si cercano sempre nuovi livelli, nuovi punteggi, nuove sfide da sbloccare. Lo vediamo in tante app oggigiorno; ad esempio pervade Duolingo, utilizzato per imparare nuove lingue. O lo ritroviamo addirittura con Google Maps.

Però l’applicazione ricompenserà gli utenti anche per fare semplici azioni che, tutt’oggi, compiamo ogni giorno sui nostri Social; mettere il ‘mi piace’ a un video, seguire determinate figure, specifici influencer, invitare conoscenti ed amici a unirsi all’applicazione e infine ricevere, a propria volta, ‘mi piace’ e commenti. Un’ora di utilizza, secondo le stime, garantisce 3600 monete, un rozzo equivalente a 0,36 euro. Difficile allora che un simile compito si trasformi in uan professione; probabilmente dopo qualche mese è possibile giungere a un equivalente d’una pizza alla sera o di un piccolo acquisto via Amazon. Il sogno di lavorare divertendosi è ancora molto lontano.