Smartphone, arriva la novità assoluta: più lo usi e meno ne hai voglia | L’assurdo progetto che serve per disintossicarsi dai display

Lo abbiamo detto tantissime volte che c’é dipendenza tra smartphone e loro possessore e che sarebbe il caso di combatterla con tutti i mezzi possibili.

Ed ora, pare proprio che la soluzione a questo problema sia definitivamente arrivata. A proporla HMD, l’azienda finlandese di Nokia, Heineken e e Bodega, un noto brand di moda. Ma cosa hanno fatto questi tre marchi conosciutissimi? Beh, la risposta è molto semplice. Hanno creato uno smartphone (se così può definirsi questo dispositivo) che farà in modo che non si passa tantissimo tempo dinanzi al suo schermo.

Come ben sapete, la motivazione per cui gli utenti sono ipnotizzati dai display di questi dispositivi è da ricercare nella connessione internet e nella presenza di numerose applicazioni al loro interno. In primis, sono le piattaforme social a tenere incollati gli occhi ai device. Sì, perché gli utenti sono sempre alla ricerca di contenuti sensazionali da visionare.

E lo fanno per ore ed ore, anche quando sarebbe meglio coltivare i rapporti umani con i propri amici o i propri parenti. pensiamo, ad esempio, quando si è tutti riuniti intorno ad un tavolo a pranzo a cena, che sia a casa o al ristorante. Sono molti quelli che prendono soventemente il telefono in mano e disdegnano quasi le conversazioni di persona.

Ovviamente, a creare dipendenza non sono solo i Social, ma anche le varie piattaforme di messaggistica e tutte le altre applicazioni presenti, sia di default che installate dagli utenti successivamente, su questi device. Ecco perché, per contrastare questo fenomeno dilagante, le tre aziende menzionate in apertura hanno pensato ad un nuovo dispositivo che risulterà noioso.

Boring Phone è tra noi: è arrivato anche in Italia.

Come già racconta il suo nome, si tratta di un telefono noioso che ha l’unico scopo di far sì che le persone più guardino il suo schermo e più si annoino, allontanandosi e combattendo la loro dipendenza. Diciamo che le aziende in questione hanno preso la palla al balzo, prendendo le mosse dalle dichiarazioni, soprattutto dei giovani, che volevano non essere più dipendenti e volevano curare le relazioni interpersonali.

Ed ecco che il 18 aprile, a Milano, è stato presentato questo nuovo smartphone che, in realtà è un Dumb Phone. Vi diciamo subito che è trasparente, quindi si potrà vedere al suo interno. In più, il suo display interno è da 2,8”, mentre quello esterno è da 1,77”. C’é anche una fotocamera, ma da 0,3 MP e non poteva mancare, come Nokia insegna, il suo gioco iconico.

Parliamo dello Snake! Non c’é 5G, ma solo il 4G. Ma diciamoci la verità, sarebbe superflua questa tecnologia. Sì, perché si potrà chiamare, mandare e ricevere messaggi ed anche mail. ma bisognerà dire addio a tutte le distrazioni provenienti da social, piattaforme di messaggistica ed altre applicazioni. Insomma, si tratta quasi di un ritorno alle origini, ma con una differenza. nessuno potrà acquistare questo device che verrà regalato dalle aziende ad alcuni fortunati utenti. Sì, perché è in produzione limitata: ce ne saranno solo 5 mila in tutto il mondo!