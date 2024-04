WhatsApp, questo è davvero un colpo alle spalle: se pensavi di aver cancellato ogni traccia ti sbagli | Nascondersi è solo un’illusione

Come ben sapete, WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo con i suoi quasi tre miliardi di utenti attivi nel quotidiano.

E ciò vale anche per il nostro Paese. Qui da ni, anzi, va ancora meglio. Sì, perché la percentuale di utenti attivi, in base alla popolazione residente, arriva a raggiungere l’80%. Un traguardo assurdo, importante, frutto del lavoro incessante degli sviluppatori sempre pronti a migliorare l’esperienza di utilizzo e ad accontentare gli utenti.

Sì, avete capito benissimo. Molto spesso, infatti, capita che gli sviluppatori mettano su delle funzionalità, delle novità che vengono richieste dai fruitori abituali della piattaforma. Per non parlare, poi, degli sforzi immani che vengono fatti per tenere alti gli standard di tutela della privacy e della sicurezza degli utenti e dei loro dati.

Capita, però, che possano accadere degli episodi spiacevoli. Ed è quello che vogliamo raccontarvi in questo articolo. Nel lontano 2017, WhatsApp offrì una ghiotta opportunità a tutti i suoi utenti. Parliamo della possibilità di cancellare definitivamente i messaggi dalle conversazioni. E parliamo sia di quelli inviati che di quelli ricevuti.

E possono cancellarli sia per entrambi i protagonisti della chat sia soltanto per se stessi. Purtroppo, però, dovete sapere che questi messaggi non spariscono definitivamente, bensì, restano e possono essere recuperati. Avete capito proprio bene. Se pensavate di poterla farla franca, cancellando i messaggi, vi sbagliavate di grosso.

I messaggi cancellati nelle chat si possono recuperare: nulla sparisce!

E beh, questa può essere una vera e propria rogna, non credete? Sì, perché, magari, si cancellano messaggi che avrebbero potuto ferire l’interlocutore e, per evitare di incrinare i rapporti, si decidono di eliminare. E di metodi per trovare tutti i messaggi cancellati ce ne sono davvero tantissimi e gli utenti che posseggono device con almeno Android 11 hanno vita molto, ma molto facile. Ma anche gli utenti iPhone possono farlo. Partiamo da Android.

La prima cosa che devono fare è sbloccare il loro smartphone ed entrare all’interno delle Impostazioni del dispositivo. Una volta qui, bisognerà scrollare lo schermo fino ad arrivare alla sezione Notifiche. Qui, basterà cliccare su Cronologia Notifiche ed attivare la funzione Usa la cronologia delle notifiche. Ed ecco che avviene la magia: gli utenti avranno tutto a portata di mano.

Ma non è affatto l’unico metodo possibile! Sì, perché ai vostri interlocutori, basterà aver fatto il backup delle conversazioni per stanare i vostri messaggi. E se sono in possesso di un iPhone? Come fanno? In questo caso, l’unico metodo possibile per conoscere i messaggi che avete cancellato è quello di aver effettuato il backup completo delle chat su iCloud!