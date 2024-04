La Nike fa un passo avanti nell’informatica: questa collezione si pensava piacesse solo ai nerd invece è boom di vendite | È un successo fuori controllo

La Nike ha avuto un’insperato successo da una marca di scarpe sulle quali nessuno, ma proprio nessuno avrebbe mai scommesso. Una scarpa degna d’un nerd, anzi di un geek. Vediamo insieme il perchè.

Errore 404. Bastano queste due parole per evocare tanti cattivi ricordi. Lo schermo blu ‘della morte’ (di tanti pc) delle vecchie versioni di Windows o banalmente una connessione internet, debole, ‘ballerina’ od assente. Insomma, non tanto un nome quanto un’icona, un simbolo di tutte le sventure su Internet.

In questo contesto Nike ha lanciato un’intelligente campagna pubblicitaria basata proprio sul famoso ‘error 404‘. Su tratta infatti di sneaker Nike che hanno un (complicatissimo) titolo ufficiale: .SWOOSH x Nike Air Force 1 Low ‘404 Error’. L’errore 404 è quanto avviene quando i cerca di accedere a un sito non più esistente.

Nel caso in questione le sneaker Nike si presentano con una suola bianca, parte superiore blu-azzurra e lacci bianchi. Una tonalità azzurrina che riproduce perfettamente il temutissimo schermo in questione.

Sotto il profilo puramente tecnico le scarpe in questione erano modellate sull’esempio di quelle del designer Bruce Kilgore pensate nel 1982 per l’Air Force. Pelle lucida, colorata di blu, e dettaglio fondamentale con zero cuciture a vista.

Il grande assente, ecco (a sorpresa) cosa manca in questo modello di sneaker

Naturalmente, guardando attentamente dalle rivendite specializzate i modelli in questione, si scopre meravigliati come manchi un elemento distintivo, fortemente caratterizzante il brand. Si tratta del ‘woosh’, quella sorta di lunga virgola associata alla Nike. Ecco di solito sulle sneakers la si vede bene, ma in questo caso è completamente assente. La si ritrova, quasi miniaturizzata, solo in fondo, su un angolo. Quanto realmente domina è l’errore 404.

Le scarpe hanno avuto un grande successo, davvero ‘totalizzante’; pochi avevano scommesso che scarpe tanto nerd, tanto eccentriche riscuotessero così tanto successo. Eppure così è avvenuto, è stata una sorpresa un po’ per tutti. Le scarpe infatti saranno ordinabili dal 23 aprile attraverso lo store Snkrs, dopo essersi registrati su Swoosh entro il 18 aprile. Swoosh, a sua volta, è uno store di abbigliamenti virtuali e di NFT lanciato due anni addietro. Ha sempre faticato ad affermarsi e ora Nike prova a rilanciarlo. Niente NFT o cripto monete di sorta, a scanso di equivoci.

L’attesa per questo lancio è palpabile, c’è per usare lo slang di Internet ‘tanto, tantissimo hype’. Se tutto ciò si trasformerà a livello di vendite è francamente difficile ipotizzarlo. certo allo stadio odierno se ne parla davvero molto.