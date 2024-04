ILIAD è la prima in Italia: arriva l’abbonamento al Wi-Fi 7 ad un prezzo bomba che nessun altro riesce a garantire | Chi può averlo e quali vantaggi offre

ILIAD continua a lavorare alacremente per fidelizzare il maggior numero di clienti e, questa volta, pensa a quella che è la sua rete di casa.

Questo operatore telefonico è nel nostro Paese dall’agosto del 2016. Quest’anno soffierà ben otto candeline, ma il suo successo è arrivato sin da subito. Pensate che i clienti del provider, secondo i dati dello scorso anno, sono arrivati ad oltre 10 milioni lato mobile. Mentre i clienti dell’utenza fissa ed internet stentano un po’ a crescere.

Sono ferma intorno alle 150 mila unità, nonostante l’offerta proposta dall’azienda sia davvero allettante. I costi mensili sono davvero irrisori. Ed ecco perché, si sta lavorando per far sì che venga portata innovazione, senza, però, dimenticare quella che è la sua mission, ovvero, costi contenuti e nessuno costo nascosto.

Ma la nuova offerta che è appena stata lanciata ha qualcosa di davvero incredibile e, soprattutto, una grandissima, anzi, enorme novità. Sarà il primo provider che lancerà nel nostro paese la nuova tecnologica Wi-Fi appena arrivata. Certo, c’é una differenza sostanziale tra gli utenti che decidono di sottoscrivere l’offerta, ma non sono già clienti Iliad e quelli che lo sono già.

E questa sta tutta nel costo mensile. Sì, perché quelli che hanno già sottoscritto un contratto con l’operatore, avranno diritto a ben 5 euro di sconto al mese. Si tratta di una buona dose di risparmio annuale che ammonta a ben 60 euro e che, di questi tempi, non è niente male. Cerchiamo di capire, allora, meglio di cosa si tratta.

Iliad porta il Wi-Fi 7 nella sua offerta casa: è una novità assoluta per il nostro paese ed il costo è bassissimo.

La nuova promozione è partita il 16 aprile e, ovviamente, come tutte le promozioni che si rispetti prevede un termine per la possibilità di essere sottoscritta. E questo è fissato alle ore 17 del prossimo 31 luglio. Quindi c’é abbastanza tempo per comprendere al meglio la sua portata e, soprattutto, per verificare la copertura nella vostra zona di residenza.

Come abbiamo avuto modo di accennare nelle righe precedenti, l’offerta prevede l’utilizzo dell’Iliadbox con la tecnologia Wi-Fi 7. Questa è l’ultima frontiera della tecnologia Wi-Fi ed il router che arriverà a casa vostra ha una durata garantita di oltre dieci anni. Questa nuova offerta FTTH Wi-Fi 7 prevede una quota da pagare all’inizio di 39,99 euro una tantum come quella precedente.

Ed i costi mensili rimangono gli stessi. Iliad non ha aumentato nulla. Pensate che se siete clienti Iliad, potrete usufruire della promozione che prevede il pagamento di 19,99 euro al mese. Se, invece, non siete già clienti Iliad, la promozione vi costerà 24,99 euro. In più, vi da anche la possibilità di prevedere un Wi-Fi Extender al prezzo di 1,99 euro.