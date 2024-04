WhatsApp, questa funzione ti manderà fuori di testa: inserisci suoni o musica alle immagini che spedisci | Genera da solo qualcosa di unico

Questa è davvero una funzione che vi farà esclamare un “Wow!” ad altissima voce anche alla presenza di tantissime persone tutte intorno.

Ebbene sì, avete capito proprio bene. Non che le altre funzionalità presenti in piattaforma siano da meno. E parliamo sia di quelle presenti sia dall’inizio che di quelle arrivate da pochissimo tempo. Gli sviluppatori di WhatsApp, come ben sapete, sono sempre al lavoro, in maniera instancabile, per migliorare quella che è l’esperienza di utilizzo di tutti gli utenti che la frequentano abitualmente.

Ovviamente, uno degli aspetti principali che viene curato è, senza ombra di dubbio alcuna, la tutela della privacy e della sicurezza degli utenti e dei loro dati. Lo fa da sempre. Basti pensare alla crittografia e d ti end, grazie alla quale le conversazioni tra gli utenti non possono essere lette da soggetti terzi. Ed ora, gli utenti possono anche decidere di tenere nascoste tutte quelle chat più intime.

Bastano dei codici segreti per fare sì che spariscano magicamente dalla vista all’interno della home delle chat. E, ovviamente, per farle comparire ci sarà bisogno di digitare il codice generato. Insomma, non ci si può affatto lamentare di WhatsApp ed ora questa funzionalità farà davvero fare i salti di gioia a tutti, senza esclusione di nessuno. Si tratta di qualcosa di fantastico.

Sono pochissimi quelli che la conoscono, ma una volta scoperta, siamo sicuri che non la abbandonerete più. Si, perché donerà un tocco di creatività alle vostre foto. E non parliamo dell’inserimento di testi, di filtri o di stickers. Si tratta di tutt’altro. Parliamo della musica, delle tracce audio per rendere uniche le vostre immagini che andrete a condividere in qualsiasi modo vogliate.

Generare immagini in questo modo non è mai stato così semplice su WhatsApp.

Esiste un metodo immediato per fare sì che possiate inserire musica sulle vostre foto o le vostre immagini in WhatsApp. Si tratta di un metodo che potremmo definire “artigianale“. In pratica, entrando nella sezione Stato della piattaforma, dovreste passare in modalità video, registrare e con un altro device fare partire la musica che più vi piace. Una volta terminate le operazioni, vi basterà condividere il tutto.

Ma, come vi abbiamo detto, si tratta di qualcosa che non fa entusiasmare. Per rendere tutto più bello e, soprattutto, da “Wow!“, invece, si può procedere in un altro modo. Si, perché dovete sapere che esistono tantissime applicazioni che vi permettono di editare le vostre foto inserendo la musica che più vi piace o che più piace al vostro interlocutore di turno. Ovviamente, c’è bisogno prima di scaricarne una.

Una volta installata sul vostro dispositivo, dovrete aprirla, caricare la foto da modificare ed anche la musica. Quest’ultima va modificata e tagliata. Raggiunto il risultato, non dovrete fare altro che salvare il tutto sul vostro smartphone e condividerlo con tutte le persone che volete o anche sullo Stato della piattaforma che, ricordiamolo, sarà visibile soltanto per le 24 ore successive alla condivisione.