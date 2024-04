PS 5 Pro, basta a rumors e fake news: il progetto è reale e stiamo per vederlo nei negozi | Ecco com’è fatta e quali le principali novità

Si discute da tempo dell’arrivo nei negozi e negli store di elettronica della nuova PS 5 Pro. Ma che cosa c’è di vero? Iniziano a trapelare le prime indiscrezioni.

L’arrivo di una nuova console è sempre fonte di grande trepidazione; anche quando non si tratta della nuova generazione, ma di un aggiornamento all’interno di quella corrente, Le Console dopotutto non hanno modo di modificare il proprio hardware, a differenza dei computer. Sono fisse, ‘statiche’; ci si deve accontentare di quanto vi è disponibile nella scocca della console, anche se nel frattempo i motori grafici sono in continuo miglioramento. In questo contesto le versioni Pro assumono una particolare importanza.

Ebbene Sony sembra aver confermato, allo stadio concreto, l’esistenza della PlayStation 5 Pro. Se ne discuteva da tempo; tanto per le specifiche tecniche, quanto per la possibile data di uscita. Il canale Youtube Moore’s Law is Dead ne ha parlato per primo, rivelando tutti i dettagli ‘tecnici’ della nuova PS 5Pro. L’immediata rimozione, da parte di Sony, verso il video ha involontariamente confermato come si tratti di informazioni autentiche, ‘vere’.

Moore’s Law is Dead si addentrava in profondità nei dettagli tecnici, nelle specifiche della PS 5 Pro, rivelando tutti i dettagli possibili e necessari. Ma quali sono queste informazioni, nel concreto? Di che cosa si tratta, alla fin fine? Proviamo a vedere insieme alcuni dettagli.

Innanzitutto PS 5 Pro o ‘Trinity‘ si presenterà qualitativamente superiore a confronto della PS 5 standard. Non meglio e neppure superiore; proprio un altro livello. Non una Ps6, ma ci siamo molto vicini. E non solo nell’estetica, quanto nell’hardware vero e proprio.

Le caratteristiche tecniche della nuova Play Station

Secondo infatti Moore’s Law is Dead, la nuova console disporrà di una GPU ‘col turbo’; quasi 45% in più di potenza, un primato nell’ambito. Si tratta di un modello appositamente creato per la Play, il risultato di un lavoro di ADM.

Rimanendo nell’ambito tecnico la console verrà anche mossa da un motore RDNA 4 RT che consentirà una resa grafica davvero di eccellenza, con il ray- tracing (notoriamente pesantissimo!) attivato senza rallentamenti o scatti.

Infine, passando invece alle nuove tecnologie, la Play Station in questione avrà una tecnologia di Spectral Super Resolution (PSSR) che consentirà di effettuare l’estensione, tecnicamente l’upscaling, dei giochi ‘PS% Pro Enhanced’ consentendo di arrivare ai favoleggiati 4k di qualità. Modifiche adatte a chi dispone di un televisore o uno schermo di gigantesche dimensioni.