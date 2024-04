Gli iPhone hanno sempre segreti nell’armadio | Con un semplice trucco diventa il mouse del tuo Mac e ti svolta la giornata

Gli iPhone, prodotti dall’azienda fondata da Steve Jobs, sono gli smartphone più desiderati, acquistati ed utilizzati in tutto il mondo.

Ebbene sì, nonostante la registrazione di minore domanda e di vendite a rilento, questi dispositivi restano quelli maggiormente desiderati. Certo, il loro costo non è affatto economico, ma sia Apple che le tante catene di distribuzione e, finanche alcuni provider di servizi telefonici, propongono la possibilità di pagarli in comode rate.

Ed in alcuni casi anche senza pagare interessi. Insomma, sono ghiottissime occasioni per accaparrarsi dei device super performanti che offrono ampie garanzie di stabilità e di durata. Certo è che, ultimamente si sono registrati alcuni problemi e, talvolta, anche gravi. Ma c’é da dire che non dipendevano direttamente da questi smartphone.

Bensì, i problemi erano dipesi dal loro sistema operativo di riferimento che, al suo debutto e per alcuni mesi successivi, ha presentato numerosissimi bug e vulnerabilità che hanno minato la sicurezza di device, utenti e loro dati. Ora, però, il peggio sembra essere passato e si può continuare ad utilizzare questi device in maniera super tranquilla.

C’é da dire, comunque, che, nonostante un utilizzo costante e massivo degli iPhone, questi ultimi continuano a conservare al loro interno dei segreti impenetrabili. O meglio, continuano a nascondere delle funzionalità alla stragrande maggioranza degli utenti. Per fortuna c’é chi, con tanta, tantissima pazienza, le rivela a tutti per far sì che diventino fruibili. Ed è di una di queste che vogliamo paralrvi.

Finalmente svelato come l’iPhone può diventare il mouse del Mac!

Ebbene sì, sappiamo anche che farete difficoltà a credere ad una cosa del genere. Ma siamo anche consapevoli del fatto che noi riusciremo a farvi cambiare idea. Il fatto che possa diventare il mouse di un Mac è qualcosa di importante. Molto spesso, infatti, può capitare di dimenticare il mouse a casa o che si rompa quello in possesso. Ed allora? Come fare?

Niente paura: basta il vostro iPhone! Ebbene sì, e trasformarlo è molto semplice ed anche immediato. La prima cosa da fare è sbloccare il vostro iPhone e fare tap sull’icona delle sue Impostazioni. Una volta qui, dovrete scrollare lo schermo fino ad arrivare alla voce Generali. Ed è proprio in questa sezione che troverete ciò di cui avrete bisogno.

Sì, perché c’é una voce chiamata Mouse. Vi basterà fare tap e nella schermata che si aprirà, attivarla ed il gioco è fatto. O meglio, in realtà, questo sarebbe il penultimo passaggio da fare. Sì, perché dopo l’attivazione dovrete shakerare il vostro iPhone e sul suo schermo apparirà proprio il mouse di cui avete bisogno, pronto per essere utilizzato!