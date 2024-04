Telepass, si prepara a colpire: proprio in vista dell’estate l’abbonamento raddoppia e colpisce nello specifico questa fascia di utenti | Strage annunciata

In un contesto come quello che si sta vivendo negli ultimi anni, costellato da aumenti a destra e a manca, non si potevano non registrare altri rincari.

Come ben sapete è aumentato tutto, dai beni di prima necessità che sono diventati quasi beni di lusso, fino ai carburanti che, proprio in questo periodo, hanno visto lievitare nuovamente i loro prezzi. E, poi, come non menzionare le tariffe telefoniche che aumenteranno in base all’andamento dell’inflazione ogni anno, fermo restando un aumento minimo, in alcuni casi, del 5%.

E, poi, ci sono loro, le bollette relative alla fornitura di energia elettrica e del gas ed anche quelle della fornitura idrica. Insomma, non c’è poi così da star tranquilli. Sono, poi, aumentati i pedaggi autostradali ed ora ci si ritrova di fronte a nuovi rincari, questa volta circoscritti ad un’utenza particolare. Questa è la parte di cittadini italiani che, ogni giorno, si ritrova a dover percorrere le autostrade del nostro Paese.

E che, di conseguenza, hanno sottoscritto un abbonamento Telepass, arrivato nel nostro paese nel lontano 1989. Agli inizi era riservato solo alle aziende, poi nel 1998 ne hanno potuto beneficiare anche i privati e, solo nel 2005, questo servizio di telepedaggio è stato esteso anche ai motociclisti. Insomma, ora è per tutti, ma stanno per arrivare aumenti mensili che, di certo, in un contesto del genere, non faranno certo piacere a nessuno.

Gli aumenti sono motivati da diverse esigenze che arrivano dalla modifica di questo mercato, dall’inserimento della concorrenza e dalla implementazione di servizi ulteriori che quest’ultima non offre ancora, almeno per il momento. Ci sarà differenziazione tra i vari pacchetti di abbonamento e gli aumenti riguarderanno delle ampie fette di utenti. Sarà un’estate davvero rovente.

Dal primo giorno di luglio scatteranno gli aumenti Telepass.

Cambiamenti ed aumenti caratterizzeranno l’estate Telepass in Italia. E sono molti quelli che sostengono si tratterà di una vera e propria strage. Innanzitutto, vi diciamo che quello che era prima il Canone Family è sostituito con il Canone Base e da 1,83 euro mensili, si passerà a ben 3,90 euro. Certo, l’attivazione è inclusa ed a questo canone si potranno abbinare due targhe. Ma è sempre un aumento importante.

Poi c’é il pacchetto Telepass Pay per Use che altro non è che un canone a consumo. In questo caso il costo di attivazione è di 10 euro e per ogni giorno in cui viene utilizzato, gli utenti dovranno pagare un euro. Sia per il Canone Base che per il Pay per Use sono previsti ben 5 servizi aggiuntivi inclusi. Parliamo che si puà utilizzare nell’area C di Milano, per i traghetti dello Stretto di Messina, all’interno di parcheggi con convenzione e in quelli con strisce blu in città. E, poi, c’é la vignetta autostradale.

Fine alla fine del 2025, poi, ci sarà uno sconto mensile sul canone Telepass Plus. Si pagherà 3,90 euro anziché 4,90 euro al mese. Si possono abbinare due targhe, l’attivazione è gratuita ed anziché cinque servizi connessi, gli utenti ne avranno ben 25. Infine, ecco la novità. Parliamo di Telepass Young, riservato ai tantissimi giovani italiani che viaggiano su mezzi del trasporto pubblico, dai pullman agli aerei. Non ci sarà alcun canone mensile da pagare, ma ci sarà bisogno della carta di credito per poter usufruire di tutti i servizi direttamente dall’applicazione.