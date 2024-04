Bonus Mutuo: ecco il nuovo aiuto davvero vitale per i cittadini che aiuta nel sostenere le rate impazzite | Finalmente un po’ di sollievo per le famiglie

Finalmente una buona, anzi ottima notizia per tutti i cittadini italiani che sono alle prese con le rate del mutuo per l’acquisto di una abitazione.

Ebbene sì, perché è arrivato una misura di sostegno al reddito, il cui nome è Bonus Mutuo 2024. E dovete sapere che è una vera e propria manna dal cielo per tantissimi, in questo periodo di incertezza, di crisi economica e sociale che dura, ormai, da tantissimo tempo ed è iniziato con la pandemia di Covid 19, nel marzo del 2020.

Come ben sapete, è aumentato tutto, dai prezzi dei beni di prima necessità fino ad arrivare ai carburanti ed alle bollette energetiche. Ed aumenti eccezionali si sono avuti anche sulle tariffe telefoniche. ovviamente, in questo contesto socio economico, non si potevano non avere ripercussioni anche sui tassi di interesse praticati.

E questo, nonostante la BCE sia intervenuta in maniera ferma ed anche più volte per far sì che questa situazione venisse ripianata. Purtroppo, però, i suoi interventi non hanno sortito gli effetti sperati. Per fortuna, però, ecco che lo Stato italiano è intervenuto in maniera decisa, ferma per aiutare, in questo momento, tutti i cittadini italiani. ovviamente, ci sono dei requisiti fondamentali da rispettare per accedere a questa forte misura di sostegno.

Bonus Mutuo 2024: ecco chi può richiederlo e quali sono i requisiti.

Prima di scoprire beneficiari e requisiti, c’é da fare una premessa che risulta davvero importantissimi in questo caso. Dovete sapere, infatti, che, una volta prodotta la richiesta del bonus, partiranno gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate che la verificherà, la valuterà e, se rispondente ai requisiti fondamentali imposti dalla Legge, la approverà.

Per quanto riguarda i requisiti, c’é da sapere che il mutuo ipotecario deve essere sottoscritto in un range di tempo che va tra i 12 mesi prima dell’acquisto ai 12 mesi successivi ad esso. Inoltre, poi, chi fa domanda per questo bonus deve sapere che entro un anno dall’acquisto dell’immobile, quest’ultimo deve essere la sua abitazione.

O meglio, deve essere la sua principale, trasferendo, ovviamente, anche la sua residenza. Se questa cambia si rischia di perdere il bonus. Se, poi, ci sono motivi di salute o di lavoro comprovati per il cambio residenza, allora, basta dichiararli e si continuerà a beneficiare del bonus. A fronte di quanto appena asserito, può richiedere il bonus chi riveste i tre ruoli di proprietario, residente e attore principale del mutuo.

Il bonus prevede delle detrazioni sugli interessi del mutuo, ma anche detrazioni su spese, oneri e gli interessi passivi, ovvero quelli che sono gli interessi pagati, a rate, direttamente alla Banca con cui si è acceso il finanziamento in questione. La cifra massima di cui si può usufruire è di 760 euro. Si tratta di una ghiotta occasione da non perdere.