WindTre sgancia la bomba: nuova offerta tutta in 5G con Giga a non finire a soli €5,99 | Si attiva in un attimo e prende ovunque

WindTre vuole fidelizzare ulteriori nuovi clienti ed ha rilasciato una promozione assurda ad un prezzo sconvolgente ed in tecnologia 5G.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Come ben sapete, WindTre è arrivata soltanto nel 2016 grazie alla fusione tra Wind e Tre. Ma, ovviamente, entrambe le società protagoniste erano sul mercato già da tantissimo tempo. Si tratta di un operatore telefonico proprietario dei servizi al quale si appoggiano diversi provider virtuali.

Su tutti, menzioniamo Very Mobile che sta fidelizzando tantissimi clienti grazie alle sue offerte a dir poco strepitose. Ma, torniamo a WindTre ed a quella che è l’offerta davvero imperdibile del momento. Si tratta di una promozione a tempo e per attivarla c’é necessità di sbrigarsi dato che il termine fissato arriverà a breve, anzi a brevissimo.

In realtà, di offerte attive ce ne sono davvero tantissime e ciò ha fatto sì che i clienti di questo operatore raggiungessero una cifra davvero enorme. Parliamo, infatti, di circa 30 milioni di utenti che hanno una SIM WindTre. Ma tra le offerte in essere in questo momento, ce n’é una che ha attirato la nostra attenzione e di cui vogliamo parlarvi.

Per sottoscriverla bisogna effettuare la portabilità del proprio numero, quindi è riservata a clienti di altri operatori telefonici. Ha un bundle davvero pazzesco e, soprattutto, un costo mai visto prima. O meglio, di solito, un costo mensile simile è previsto dagli operatori telefonici virtuali e non da quelli proprietari di rete.

WindTre presenta “Go 150XS 5G”: è l’ora di farci un pensierino!

E’ inutile dirvi che il segnale di questo operatore ha una copertura netta, totale di tutto il territorio nazionale italiano. Passiamo, quindi, all’offerta vera e propria. Per attivarla occorrono davvero pochissimi istanti e potrete farlo sia online che in uno dei tantissimi negozi presenti nel nostro Paese. I minuti sono illimitati.

Per quanto riguarda gli SMS, ne avrete a disposizione, mensilmente, ben 50. E, poi, ci sono ben 150 GB di traffico internet inclusi in tecnologia 5G. Nel pacchetto troverete anche la fruizione gratuita della segreteria telefonica e del servizio che vi informa che qualcuno ha tentato di telefonarvi, ma non è riuscito a raggiungervi. Il suo costo? Soltanto 5,99 euro al mese con addebito sul conto corrente.

Sappiate, inoltre, che l’attivazione della SIM e la sua spedizione sono completamente gratuite. Nel caso in cui doveste superare la soglia di 50 messaggi inclusi, questi vi costeranno 0,29 euro ciascuno, mentre ogni giga ulteriore non compreso nella promozione avrà un costo di 0,99 euro. Attenzione, però, perché questa promozione non è per tutti, ma solo per i clienti che hanno abbandonato WindTre, che riceveranno un SMS per l’attivazione e che sottoscriveranno questa promozione entro il 17 aprile.