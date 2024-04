Tesla autopilot: i suoi modelli predittivi salvano questo sfortunato pilota dal peggio | Ecco come e quando inserirlo ti salva davvero la vita

Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare dell’annuncio fatto da Elon Musk, su X (ex Twitter), fondatore e CEO dell’azienda americana Tesla.

Questa è stata fondata negli Stati Uniti d’America nell’estate del lontano 2003 ed ha la sua sede in Texas. E tra le sue produzioni, spiccano le, ormai, conosciutissime sue auto elettriche. Tornando all’annuncio fatto da Musk nelle scorse ora, si è appresa una notizia davvero sconvolgente che ha fatto parlare di sé sin da subito.

E, ovviamente, nn poteva che andare virale. Il CEO dell’azienda, in pratica, ha annunciato l’arrivo dei cosiddetti RoboTaxi. In pratica, si tratta di veicoli, ovviamente elettrici, ma che non hanno bisogno di alcun guidatore. Addio agli autisti, quindi, e, di conseguenza si potrà dire addio ad eventi nefasti dovuti a malori, colpi di sonno.

Le auto si guideranno da sole, senza alcun bisogno di esseri umani. Condurranno i proprietari dovunque vogliono. Ed in più, si potranno evitare anche quelli che sono i problemi di parcheggio, dato che possono fungere, appunto, da taxi per tutti quegli utenti che non posseggono auto e dovrebbero spostarsi cn mezzi propri.

Insomma, una grandissima novità, non credete? Ma quello che c’é da sapere è ben altro. Sì, perché le auto elettriche prodotte da Tesla, già prevedono qualcosa di simile. Ed oseremmo dire: “Per fortuna!“. Sì, ed è proprio grazie ad un auto di questa azienda che un suo proprietario ha avuto salva la vita. Potrebbe sembrarvi assurdo, ma non lo è!

Grazie all’Autopilot di Tesla, un uomo è stato salvato dalla propria auto.

Tutto è capitato all’inizio di questo mese di aprile e, pochi giorni dopo, la notizia ha iniziato a correre sul web, tanto che, proprio in queste ore, è diventata virale. Il protagonista è un produttore televisivo statunitense che ha accusato un malore mentre era solo in casa di notte. Non si è, però, perso d’animo ed è salito a bordo della sua Tesla Model Y.

Ha impostato il pilota automatico e la meta da raggiungere, ovvero l’ospedale. La distanza era di ben 21 chilometri che sono filati lisci come l’olio. Nessun incidente e nessun problema hanno caratterizzato questo viaggio che, alla fine dei conti, si è rivelato praticamente salva vita. La sua aut lo ha condotto in ospedale sano e salvo.

Aveva un principio di infarto e, appena ripresa, non ha potuto fare a meno di postare le sue foto e ciò che gli era capitato su X. Ovviamente, Elon Musk ha subito preso la palla al balzo, l’occasione al volo, per celebrare la bontà dell’Autopilot di Tesla dopo le recentissime e numerosissime polemiche a causa di problemi e di incidenti causati.