Disney+, arriva il concorsone che ti porta in Giappone: bastano pochi minuti per rispondere alle domande e partire gratis con la famiglia | Esperienza da provare nella vita

Alzi la mano se tra voi lettori non ce n’é uno solo che non ha mai sognato un viaggio in Giappone, una terra tanto lontana quanto affascinante.

Ora, chi ha sottoscritto un abbonamento con Disney+ può tentare di vincerlo. Sì, avete capito benissimo. E’ un sogno e tentare non costa nulla dato che già si paga l’abbonamento per visionare tutti i contenuti proposti in piattaforma, non credete? Il concorso è stato indetto da Disney+ in collaborazione con WeRoad.

Quest’ultima è un’agenzia che organizza viaggi di gruppo in oltre 90 destinazioni in tutto il mondo. E lo fa tutto l’anno. Sì, avete capito benissimo. Ogni giorno potrebbe essere quello giusto per partire con questa agenzia. Inoltre, quest’ultima organizza viaggi di gruppo per fasce d’età, creando dei gruppi non eterogenei, ma completamente omogenei.

Ma torniamo al concorso e, in particolar modo, a Disney+. Come ben sapete, questa piattaforma, nonostante sia tra le più giovani in assoluto essendo arrivata nel nostro paese in piena pandemia, tra marzo ed aprile 2020, offre a tutti coloro che hanno sottoscritto un suo piano di abbonamento, numerosissimi contenuti anche originali.

Ed è proprio per celebrare uno di questi che ha messo su un concorso con i fiocchi relativo alla vincita di un viaggio in Giappone. Ovviamente, poco importa quale sia il piano sottoscritto se quello con pubblicità o lo Standard o il Premium. Tutti hanno diritto alla partecipazione e, quindi, di conseguenza, alla vittoria finale.

Da un romanzo alla serie su Disney+: ora è protagonista del Concorso!

Parliamo di una mini serie appena arrivata in piattaforma direttamente dagli Stati Uniti d’America. Sì, ma è ambientata proprio in Giappone. E questa è Shogun che è stata ispirata da un romanzo scritto nel lontanissimo 1975 e che è arrivata da pochissimo tempo nel nostro Paese, visibile prorpio sulla piattaforma Disney+.

Per partecipare a quello che è il Concorso vero e proprio, però, c’é necessità di visionare tutti gli episodi di questa serie che, siamo sicuri, vi piacerà tantissimo, tenendovi incollati allo schermo del vostro Tv. Soltanto dopo la visione completa, potrete partecipare al quiz, rispondendo bene a tutte le domande che vi verranno poste.

Ovviamente, non è un obbligo vedere gli episodi della serie, ma per rispondere bene a tutte le domande c’é questa necessità. D’altronde se non si conosce nulla, come potrebbe essere possibile fornire risposte esatte? Mettetevi comodi, quindi, sul vostro divano, aprite Disney+, fatevi una bella scorpacciata di Shogun e provate a vincere il vostro viaggio dei sogni in Giappone.