Very Mobile siamo alla follia: arriva l’offerta che sconvolge il mercato, con soli €2,99 al mese ed all-inclusive | È la fine degli operatori “standard”

Ed eccoci qui nuovamente a parlare di uno dei tantissimi operatori che affollano, ultimamente ancor di più, questo già enorme ecosistema.

Come ben sapete, ci sono i provider proprietari di rete e, poi, ci sono quelli virtuali. E tutti sono in concorrenza tra di loro. E quest’ultima è davvero molto forte. Ogni provider di servizi telefonici, poi, offre agli utenti una miriade di offerte differenti che bisognerà scegliere tenendo, ovviamente, conto delle proprie esigenze.

Tra i tanti operatori presenti in Italia, quello che, proprio in questi giorni, sta facendo parlare di sé è Very Mobile. Si tratta di un operatore virtuale che si avvale del segnale proprietario di WindTre. E’ attivo in Italia da soli quattro anni. Pensate che è arrivato nel febbraio del 2020, poco prima dell’avvento della pandemia di Covid 19.

Ma si è, sin da subito, saputo ritagliare uno fetta di spazio importante. Sì, perché grazie alle sue offerte assurde a dei prezzi eccezionali, ad oggi si contano ben 3 milioni di utenti attivi. Tornando alle offerte, poi, come abbiamo già accennato, hanno un costo davvero bassissimo, forse quello più economico presente sul mercato.

Ed anche i bundle previsti sono da paura. Fanno invidia a numerosissimi altri provider, nonostante questi prevedano comunque promozioni e tariffe di tutto rispetto. Ora, poi, Very Mobile si è davvero superata, ha superato se stessa. C’é un’offerta spaziale che nessuno dovrebbe perdersi. Si tratta di una vera e propria rivoluzione!

Very Mobile lancia la sua nuova offerta “Very Things”.

Ebbene sì, e vi diciamo subito, però, che per accaparrarsi questa offerta non si può effettuare la portabilità da un altro operatore. Bisognerà, infatti, richiedere una nuova numerazione. Si potrà richiedere sia online che in tutti i negozi fisici presenti su tutto il territorio nazionale italiano. Ed il costo mensile è davvero una bazzecola.

Ma prima di svelarvelo, c’é da dire che c’é un costo di attivazione della SIM pari a 9,99 euro, mentre la spedizione della stessa è completamente gratis. Ogni mese, invece, bisognerà sborsare soltanto 2,99 euro. In pratica, il primo mese avrà un costo di 12,98 euro, mentre gli altri mesi sarà l’offerta più economica che c’é sul mercato.

E dovete sapere che potrete attivarla anche con SPID. Ma cosa comprende? Beh, vi diciamo subito che è compreso soltanto 1 GB di navigazione in tecnologia 4G. E si tratta di un’offerta che comprende solo dati per la navigazione internet. Gli SMS costeranno 0,29 euro ed anche le chiamate avranno un costo di 0,29 euro al minuto. Ed in questo caso c’é anche la eSIM.