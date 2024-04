Alieni sulla Luna: forse esiste davvero la prova ed è in questo oggetto che la NASA non riesce a spiegarsi | Foto dell’UFO

Una misteriosa scoperta sulla Luna ha scatenato le opinioni dei complottisti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e se davvero vi sono prove di presunti ‘alieni’.

La Luna ha sempre affascinato gli abitanti della terra; si tratta dopotutto del corpo celeste a noi più vicino, letteralmente osservabile ogni giorno, alzando la testa. La luna come riferimento romantico, come primo obiettivo della NASA, come oggetto capace di influenzare maree e umori, atmosfera e sentimenti. La Luna è per l’uomo un riferimento imprescindibile; la ritroviamo non solo nella scienza, quanto nelle discipline umanistiche nel loro complesso. Un soggetto che affascina dall’alba dei tempi.

Nel caso in questione ci riferiamo ad una foto in apparenza misteriosa, ma in realtà facilmente spiegabile. Non serve accusare la CIA, le cospirazioni mondiali, né tantomeno fantasiosi omini verdi o insomma improbabili ET, seleniti della Luna. Nessun alieno, in questo caso. E nessun mistero che dir si voglia.

Partiamo da chi ha scattato la foto. Trattasi del Lunar Reconaissance Orbiter (LRO) che, in orbita attorno alla Luna da quindici anni, la fotografa incessantemente. Tra il 5 e il 6 marzo 2024 il LRO ha fotografato un oggetto inconsueto, sebbene ben lontano dall’essere ‘alieno’.

Una delle (tante) fotocamere, formalmente nota come LROC, ha scattato diverse immagini attraverso le orbite del pianeta. In particolare gli scatti fotografici sono avvenuti con una velocità molto rapida, cioè pari a 3,2 chilometri al secondo, equivalenti a 11500 chilometri all’ora. LRO in questione infatti viene coordinato, ‘da terra’, tramite il Goddard Space Flight Center della NASA. E’ situato negli Stati Uniti, nello specifico nella Greenbelt del Maryland.

L’oggetto misterioso fotografato dalla NASA, ecco cos’è

Ma che cosa ha, alla fin fine, catturato il satellite artificiale della Luna? Si tratta, se vogliamo, di un proprio confratello. Nello specifico la NASA ha fotografato il satellite della Corea del Sud chiamato ‘Danuri’, anch’esso in orbita intorno alla Luna.

Il Danuri è ormai in orbita dal lontano 2022. Alimentato con pannelli solari, è pensato per lo studio della tipografia della Luna. E’ infatti equipaggiato con una fotocamera ad alta risoluzione, un magnetometro, uno spettrometro e un apparecchio per misurare la superficie lunare, sotto il profilo geologico. Il lancio doveva avvenire ancora nel 2018 ed è stato poi spostato al 2022.

La fotografia lo ha catturato per 0,338 millisecondi, mentre procedeva nella direzione esattamente opposta al satellite principale. LRO in questione è stato fotografato 10 volte superiore di grandezza rispetto all’originale.