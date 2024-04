Insetti, tortura della bella stagione: allontanali da casa e dalla famiglia con questo rimedio facilissimo | In un attimo niente più punture

La Primavera è arrivata e, con essa, i primi tepori; anzi, potremmo dire che questa stagione sta già facendo pensare alla prossima.

Sì, perché in alcuni casi le temperature sono ben oltre le medie del periodo ed in realtà sono anche ben più alte di quelle primaverili. Diciamo che si sta già vivendo quello che è un assaggio dell’estate. Beh, quest’ultima viene definita la “bella stagione“. Sì, perché le giornate sono lunghe, piene di luce e, poi, il sole le domina in maniera incontrastata.

E’ la stagione delle vacanze, al mare o in montagna. E’ la stagione che consente di rilassarsi dopo un anno intero di lavoro duro e stressante. Ma, purtroppo, come tutte le più belle cose, anche l’estate ha i suoi contro. A dirla tutta, per coloro che soffrono il caldo, si tratta di una stagione che dovrebbe essere, addirittura, completamente cancellata dal calendario.

Ma il troppo caldo è solo una delle motivazioni per cui l’estate è una croce, oltre che delizia. Il problema principale di questa stagione dell’anno è la presenza degli insetti. Sono tutti fastidiosi, in particolar modo le loro punture. Ma ce ne sono alcuni che fanno più paura di altri. Parliamo, ovviamente, di insetti come api e vespe alle cui punture, molti, sono anche allergici.

Si trovano spesso a girovagare nelle abitazioni delle famiglie italiane. E, proprio a causa delle possibili allergie, sono un problema che in molti vorrebbero debellare sin da subito, senza doversi ritrovare a combattere durante le giornate maggiormente calde. Noi abbiamo individuato un metodo molto, ma molto semplice da mettere in pratica per allontanarle definitivamente.

Ecco come dire addio a vespe ed api e vivere in tranquillità la bella stagione.

Ovviamente, parliamo di un rimedio naturale ed efficace al 100%. Anzi, potremmo dire che ce ne siano diversi e non solo uno. Finalmente terrete lontani api, vespe ed anche i temutissimi calabroni. Innanzitutto, dovete sapere che il caffè è un ottimo deterrente per questi insetti. Prendete un recipienti in alluminio, riempitelo di polvere di caffè e procedere ad incendiarla.

Sì, dovrete farla bruciare in modo che il suo odore forte faccia scappare questi insetti. E possiamo dire che sia il rimedio maggiormente utilizzabile e, soprattutto, che non prevede l’acquisto di prodotti ulteriori. Ma, se volete conoscerne un altro, ecco a voi il rimedio degli oli essenziali. Ebbene sì, bastano questi per farli fuggire.

In che modo? Beh, è davvero molto, ma molto semplice. Comprate un olio essenziale che più vi aggrada tra quello alla citronella, quello alla lavanda o quello all’eucalipto. Una volta acquistato, non dovrete fare altro che mettere alcune gocce in tutti gli ambienti della vostra abitazione. Dovete sapere, poi, che potrete anche metterli nei diffusori già presenti in casa. Il loro forte odore farà fuggire api, vespe e calabroni a gambe levate!