Prime Video: arriva la pubblicità per il nuovo abbonamento che vi da accesso a tutto il catalogo al costo di un cappuccino al mese | Davvero sorprendente

Dopo Netflix e Disney+, ecco che anche Amazon ha messo su un nuovo piano di abbonamento per non avere pubblicità durante la visione in streaming dei contenuti.

Come ben sapete, questa strada è stata tracciata dal colosso americano Netflix nell’ambito di una revisione della sua politica aziendale che ha visto arrivare lo stop alla condivisione delle password degli account per gli utenti che non fanno parte dello stesso nucleo familiare convivente. Contestualmente, poi, è stato immesso un piano di abbonamento senza pubblicità.

Certo, non sono mancate le polemiche, in particolar modo per il divieto di condivisione degli account. E si pensava che ciò potesse scatenare un a vera e propria diaspora di utenti. Ma così non è stato. Infatti, c’é da registrare finanche un aumento ed anche in maniera esponenziale di nuovi abbonati alla piattaforma grazie proprio al nuovo piano tariffario.

Sì, perché si tratta di qualcosa di molto economico per cui sopportare un po’ di annunci pubblicitari non è affatto spiacevole. Ecco che, poco tempo fa, anche Disney+ ha seguito la stessa strada ed ora tocca ad Amazon Prime Video. Dovete sapere che, comunque ed in ogni caso, resteranno le pubblicità relative ai contenuti presenti o in arrivo in piattaforma.

Questi potranno essere saltati come già accaduto fino ad ora, ma se si decide di optare per il piano con pubblicità, bisognerà sopportare degli annunci pubblicitari durante la visione dei contenuti. Eppure, c’é da dire che basterebbe pagare poco in più rispetto al costo attuale per poter continuare a tenere lontani questi annunci che, per molti, sono fastidiosissimi.

Con soli 1,99 euro in più al mese potrete godervi tutto senza annunci!

Ebbene sì, diciamoci la verità, 1,99 euro in più al mese è l’equivalente del costo di un cappuccino preso al bar di mattina. Non si tratta di una spesa abnorme e si potrà propendere per sottoscrivere il nuovo piano di abbonamento senza procedere ad un esborso economico eclatante. Ovviamente, però, c’é da dire che gli annunci non saranno in numero simile alle tv tradizionali.

E, soprattutto, il loro inserimento è finalizzato ad ottenere il giusto apporto economico per far sì che tutte le produzioni e tutti i contenuti proposti mantengano gli standard qualitativi a livelli alti come lo sono stati fino ad ora. Già in questi giorni, all’apertura di Amazon Prime Video, sono molti gli utenti che si sono ritrovati dinanzi all’annuncio del cambio di politica aziendale.

Possono scegliere sin da subito se attivare o meno il nuovo piano di abbonamento senza pubblicità al costo di 6,98 euro al mese. Attenzione, però, perché se propenderete per sopportare gli annunci durante la visione, dovrete dire addio alla visione in Dolby Vision e Dolby Atmos. Sì, potrete visionare tutto, ma in HDR10 e HDR10+.