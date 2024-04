MyFitnessPal: come funziona e per chi è utile

Un’app per il fitness che ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi di salute e forma fisica: ecco come funziona MyFitnessPal.

Il conteggio delle calorie è una pratica comune per coloro che desiderano monitorare la propria alimentazione e raggiungere determinati obiettivi di fitness.

E in questo contesto, le applicazioni per smartphone risultano particolarmente utile. Tra queste spicca MyFitnessPal un’app per il fitness che aiuta gli utenti a monitorare l’assunzione di cibo, l’esercizio fisico e i progressi verso i loro obiettivi di salute.

Con un database di oltre 6 milioni di alimenti, un tracker di attività fisica integrato e strumenti di monitoraggio dei macronutrienti, MyFitnessPal è quindi uno strumento completo e ampiamente utilizzato per chi ha la necessità di tenere il conto giornaliero delle calorie, sia assunte che bruciate.

Come funziona MyFitnessPal

Utilizzare MyFitnessPal è molto semplice. Per iniziare, dovrai creare un profilo e inserire i tuoi dati di base, come età, sesso, altezza, peso e obiettivi di forma fisica. MyFitnessPal utilizzerà queste informazioni per suggerirti un obiettivo giornaliero di calorie nette personalizzato, così da stabilire un punto di riferimento per raggiungere i tuoi obiettivi di perdita o aumento di peso.

Durante la giornata, poi, basterà registrare i pasti consumati e l’esercizio fisico svolto nei diari dedicati. MyFitnessPal si occuperà automaticamente di calcolare le calorie assunte attraverso il cibo e quelle bruciate grazie all’attività fisica. Così facendo, ti informerà sulle calorie residue disponibili per il consumo giornaliero: mantenendoti entro i limiti calorici consigliati, potrai progredire verso i tuoi obiettivi di forma fisica desiderati.

MyFitnessPal: le controindicazioni

La facilità d’uso è uno dei punti di forza di MyFitnessPal: l’app memorizza i tuoi cibi e allenamenti preferiti, rendendo la registrazione un processo rapido e senza sforzo. In breve tempo, potrai registrare le tue abitudini alimentari e di esercizio fisico in soli 30 secondi. Tuttavia, è fondamentale fare attenzione quando si utilizza MyFitnessPal, specialmente per coloro che soffrono di disturbi alimentari o hanno una relazione complicata con il cibo. Il conteggio delle calorie può diventare ossessivo e dannoso se non viene gestito correttamente.

È importante ricordare inoltre che il conteggio delle calorie, per funzionare in modo sano ed efficace, deve essere accompagnato da un’alimentazione equilibrata e varia, oltre che da un adeguato esercizio fisico. Inoltre, non è consigliato alle donne di consumare meno di 1200 calorie e agli uomini meno di 1500 calorie in un determinato giorno. Questi limiti minimi sono essenziali per garantire un’assunzione sufficiente di nutrienti e mantenere il metabolismo in salute.

Disclaimer

È importante notare che MyFitnessPal non è un sostituto per la consulenza medica o nutrizionale. Se hai problemi di salute o stai seguendo una dieta restrittiva, ricorda di consultare un medico o un nutrizionista prima di utilizzare MyFitnessPal.