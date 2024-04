Videogames: se pensate che sia SuperMario o DonKeyKong il più iconico vi sbagliate | Alle sue curve sexy nessuno resiste

Chi è il personaggio più famoso dei videogiochi? In realtà, al netto di tante differenze e di tanti possibili candidati, c’è un’unica (vera) vincitrice. Ebbene sì, è un personaggio femminile.

Chi è il personaggio più famoso di tutti i tempi nei videogiochi? Il più caratteristico, il più rappresentativo, il più iconico. Un sondaggio, gestito dalla BAFTA AWARDS 2024, nota per le annuali premiazioni, ha provato a sondare le acque, a individuare quale sia il nome che sorge nella mente di tutti i gamer.

Il campione rappresentativo, su milioni di gamers, era ad essere sinceri molto ristretto; appena 4000 votanti, le cui preferenze hanno permesso di selezionare venti nomi molto famosi. Ma il vincitore ha sorpreso davvero un po’ tutti.

Partendo dal fondo della classifica troviamo la miglior imitazione di Indiana Jones mai approdata sulle console, nello specifico dell’ammiraglia Sony, si tratta infatti di nientemeno che Nathan Drake, col famoso Uncharted. A breve distanza, sempre nell’ambito della Playstation, ecco presente ‘The last of Us’ con l’iconica presenza femminile di Ellie Williams.

Ma non mancano i giochi più recenti, approdati negli ultimi anni, se non mesi; ecco infatti presente ben al diciassettesimo posto – niente male per un nuovo arrivato di questi giochi – Astarion di Baldur’s Gate 3. Siamo pertanto nell’ambito degli rpg, dei giochi di ruolo rigorosamente europei. E passando da occidente ad oriente, ecco profilarsi una saga fantasy famosissima: Final Fantasy VII col personaggio di Cloud Strife.

I personaggi dei videogiochi che proprio non ti aspetti, la lista di BAFTA

La leadership rimane poi, per diverse posizioni, all’oriente: Solid Snake per la saga pluripremiata, enigmatica e sofisticatissima di Metal Gear Solid; Crash Bandicooot e Pikachu per il gioco Pokémon, nell’ambito tra arcade e giochi trasversali a ogni età, genere e piattaforma.

Ma ecco, a metà della classifica, ricomparire i colossi della Sony, la prepotenza videoludica delle saghe immaginifiche della Playstation: il cowboy Arthur Morgan per Read Dead Redemption e l’arrabbiatissimo Kratos per God of War. Saghe che hanno segnato dagli anni Novanta in poi molteplici generazioni di giocatori.

Ed ecco giungere, all’ottavo posto, Master Chief con Halo: l’xBox fa capolino, si fa strada. I nomi in cima alla classifica sono quelli immaginabili: la saga di Zelda con Link, l’immancabile Pac-Man dagli anni Ottanta ad oggi; Sonic per restare sempre nell’ambito degli arcade. E infine, in vetta, c’è lei: una delle poche, pochissime donne nei videogiochi. Lara Croft in persona che si conquista l’ambito titolo. Con buona pace dei misogini.