Localizzare chiunque con un solo dato: è pazzesco come questa App che tutti adoriamo abbia un lato oscuro così devastante | È caccia all’uomo

Senza giri di parole, bisogna asserire che gli smartphone abbiano creato assoluta dipendenza agli utenti che ne sono in possesso.

E ciò è avvenuto a causa delle tantissime applicazioni che possono essere scaricate dai vari App Store ed installate all’interno di questi device. Ce ne sono tantissime molto conosciute ed altre un po’ meno, ma tutte, e ribadiamo tutte, sono ritenute da chi le installa davvero indispensabili. E vengono anche, ovviamente, utilizzate costantemente.

Tra quelle più amate ci sono sicuramente tutte le piattaforme social senza alcuna distinzione di sorta. Pensiamo, ad esempio, a Facebook, TikTok, Instagram. Ma non possiamo non menzionare neanche quelle di messaggistica come WhatsApp, Telegram e Signal su tutte. E l’elenco delle applicazioni potrebbe essere ancora molto più lungo.

Purtroppo, però, sarebbe tedioso ed anche non funzionale a quello che è l’argomento di cui vogliamo parlarvi ed informarvi. Sì, perché tra le tantissime applicazioni installate ed utilizzate, ce n’é una che consente a tutti gli utenti di tenere traccia di altri senza alcuno sforzo fisico, senza perdere tempo e, soprattutto, in maniera molto semplice.

Semplice perché non serve molto a rintracciare e localizzare una persona con questa applicazione. Basta un solo dato e, se state pensando che sia un’App sconosciuta o utilizzata da pochi, vi state sbagliando di grosso. In realtà, è un’applicazione di cui si servono in molti ed anche in maniera costante ogni giorno.

Ecco come localizzare altri utenti grazie a Google Maps.

Ebbene sì, è proprio questa applicazione che vi consentirà di localizzare qualsiasi utente grazie ad un dato fondamentale. Parliamo del numero di telefono della persona da seguire. Ovviamente, però, fatelo, ma con il consenso dell’altro, altrimenti si vanno a ledere una serie di diritti fondamentali, tra i quali la tutela della privacy, e si possono anche passare dei guai molto, ma molto seri.

Ma come è possibile localizzare, in maniera anche precisa, un altro utente con Google Maps avvalendosi soltanto del numero di telefono della persona in questione? Beh, in realtà è molto più semplice di quanto si possa immaginare. L’aspetto fondamentale è che entrambi gli smartphone, il vostro e quello dell’altro utente, abbiamo al loro interno Google Maps.

Una volta assicurati di ciò, bisognerà aprire l’applicazione sul device da seguire, entrare nelle impostazioni ed attivare la Condivisione della posizione, spuntando, in basso, l’opzione Fino alla disattivazione. Fatto ciò, copiate il link che ne verrà fuori ed incollatelo in una delle conversazioni tenute con quella che diventerà la vostra “povera vittima” ed il gioco è fatto. Saprete sempre dove si trova e quali sono i suoi spostamenti!