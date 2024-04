Ikea diventa leader nel fotovoltaico: ora un suo kit ti illumina e mantiene casa per sempre | Basta montarlo da se come i famosi mobili

Sin da quando è stata fondata, IKEA, la multinazionale svedese attiva nel settore casa, ha subito avuto la fiducia di numerosissimi clienti.

E, ad oggi, è una delle maggiori compagnie di questo settore, se non la prima. All’interno dei suoi tantissimi negozi, ci si può trovare di tutto per la propria casa. E non parliamo soltanto dei mobili da poter montare ed installare facilmente ed anche in maniera veloce da soli, senza l’aiuto di tecnici specializzati.

Certo, bisogna dire che si trova tutto, dalle camere da letto ai bagni, passando anche per i salotti, le sale da pranzo, le camerette per i bambini. Ovviamente, ci sono anche i complementi di arredo. pensiamo a tavoli, sedie sia per gli interni che per gli esterni delle abitazioni come giardini, balconi e terrazzi. Molto spesso, però, gli utenti si recano in uno dei negozi per comprare tante piccole cose.

In questo caso, non possiamo, ovviamente, non menzionare, cuscini per letti e divani, ma anche quelli che vanno a coprire le sedie. E, poi, alzi la mano chi non si è mai lasciato incantare dalla miriade di candele ed anche dalle tante lampadine delle più svariate forme e colorazioni. Ed ancora, ci sono i lampadari, il pentolame.

Si trovano anche bicchieri di qualsiasi forma, colore, dimensione. Insomma, c’é tutto. Ma la presenza di quello di cui vogliamo parlarvi in questo articolo non era affatto nemmeno minimamente pensabile fino a pochissimo tempo fa. Sì, perché ora potrete trovare un vero e proprio impianto fotovoltaico da installare nelle vostre abitazioni ad un costo davvero sorprendente!

Ecco a voi SOLSTRÅLE l’impianto fotovoltaico di Ikea per tutti.

Ebbene sì, è per tutti grazie al suo costo accessibile e, soprattutto, anche grazie al fatto che tutti avranno la possibilità di montarlo in casa senza alcun aiuto. Ovviamente, ciò vale per chi lo vorrà. Altrimenti ci sono dei tecnici incaricati di seguire passo dopo passo tutti coloro i quali vorranno acquistarlo ed installarlo in casa.

Una volta in casa, si noteranno sin da subito consumi minori e, quindi, anche bollette energetiche molto più basse. Inoltre, si entrerà a far parte del “progetto di sostenibilità ambientale” a livello globale per ridurre le emissioni, ad oggi altissime, di anidride carbonica. Per averlo, si può scegliere di richiederlo sia all’interno di uno dei tanti negozi in Italia, sia online.

Basterà inquadrare il QrCode presente, compilare il modulo che vi apparirà a schermo ed il gioco è fatto. Arriverà un consulente prima ed un tecnico qualificato, poi, che, dopo un’attenta analisi dei fabbisogni, rilasceranno un preventivo. Una volta accettato si potrà procedere all’installazione di questo impianto fotovoltaico.