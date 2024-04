Scopri le implicazioni del blocco WhatsApp: ecco che cosa possono o non possono vedere le persone che hai bloccato su WhatsApp.

Con l’aumento dell’uso di WhatsApp come principale piattaforma di comunicazione, la gestione dei contatti indesiderati è diventata cruciale.

A volte, infatti, può capitare di voler evitare di ricevere messaggi, chiamate o aggiornamenti dello stato da parte di un determinato contatto. Il blocco di contatti su WhatsApp, quindi, offre un meccanismo per proteggere la propria privacy e la propria tranquillità dagli utenti indesiderati.

Tuttavia, comprendere appieno le conseguenze di questa azione è essenziale per utilizzarla in modo efficace. Scopriamo quindi che cosa accade quando si blocca un contatto su WhatsApp e cosa può vedere l’utente che è stato escluso dalla comunicazione.

Blocco WhatsApp: cosa non può vedere l’utente bloccato

Quando decidi di bloccare un contatto su WhatsApp, una delle prime cose che cambiano è la visibilità delle informazioni di stato. Il contatto bloccato non sarà in grado di vedere quando sei stato attivo per l’ultima volta o se sei online al momento. Un’altra conseguenza del blocco WhatsApp è che tutti i messaggi, le chiamate e gli aggiornamenti dello stato inviati dal contatto bloccato non ti potranno arrivare. Questo ti permette di mantenere la tua tranquillità senza essere disturbato da quella persona.

Nonostante il blocco WhatsApp, però, il contatto rimarrà nella tua lista dei contatti e la chat esistente sarà conservata, ma, se lo desideri, potrai comunque eliminarla completamente. Inoltre, dopo aver bloccato qualcuno hai diverse opzioni disponibili. Puoi scegliere di sbloccare il contatto in qualsiasi momento, eliminare completamente la chat oppure archiviarla.

Blocco WhatsApp: cosa riesce a vedere l’utente che hai bloccato

Al contrario, quando blocchi un contatto su WhatsApp, questa persona potrà ancora vedere i messaggi e gli aggiornamenti dello stato che hai pubblicato prima di bloccarlo (se non li hai eliminati) e visualizzare il tuo nome e numero di telefono nella sua rubrica (ma non la tua foto del profilo), come anche leggere i messaggi che pubblichi nei gruppi WhatsApp di cui fate entrambi parte

Ricorda anche che quando blocchi qualcuno, quella persona non riceverà alcun avviso o messaggio al riguardo, ma quando proverà a inviarti un messaggio, apparirà solo una spunta accanto al testo inviato.