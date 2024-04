RoboTaxi, il nuovo progetto di Elon Musk che lascia il mondo a bocca aperta | Avrai un autista sempre vigile ed a tua disposizione

L’annuncio fatto da Elon Musk è uno di quelli che lascia a bocca aperta tutti per lo stupore, per la meraviglia e fa tremare i polsi allo stesso tempo.

Ovviamente, la “notizia del giorno” è stata diramata via Social. E quale piattaforma poteva scegliere il magnate americano se non X, il caro e buon vecchio Twitter, di sua proprietà? Ed ecco che subito si è scatenato un passaparola incredibile. La notizia è diventata sin da subito virale e, ovviamente, non potevano mancare i soliti due schieramenti.

Il primo, ovviamente, entusiasta, a favore di ciò che è stato annunciato, e già pronto a volare con la fantasia. Mentre il secondo non poteva che schierarsi contro un annuncio, una decisione del genere. Eppure si tratta di un taxi marchiato Tesla. Ebbene sì, se ne era già parlato nei mesi scorsi di qualcosa del genere, ma di notizie vere, concrete, nemmeno l’ombra.

Ora, però, l’annuncio al mondo è stato fatto ed è venuta fuori anche la data della sua presentazione ufficiale su tutti i mercati internazionali. E se state pensando che non arrivino prima di parecchio tempo, vi state sbagliando completamente di grosso. La presentazione avverrà a breve. Si parla della prossima stagione estiva, ormai, alle porte.

RoboTaxi di Tesla: rivoluzione nel settore ed autisti sempre vigili!

Ebbene sì, si chiama RoboTaxi l’ultima invenzione di Elon Musk. E, come già accennato in precedenza, andrà a rivoluzionare completamente questo settore. Sì, perché nessuno più correrà il rischio di avere problemi con autisti che si distraggono o, addirittura, che non risultano essere vigili a causa di colpi di sonno o problemi di salute.

Sì, avete capito benissimo. Perché queste nuove auto non avranno autisti. Ecco spiegato il loro nome. Si guideranno praticamente da sole. E, come asserito da Elon Musk più e più volte, Tesla è a lavoro da molto tempo per rendere fruibili sulle proprie auto elettriche i suoi sistemi chiamati FSD, ovvero, Full Self-Driving.

E c’é anche di più. Sì, perché nell’annuncio fatto pochissimo tempo fa, Musk ha anche sostenuto che gli utenti in possesso di auto FSD, potranno anche renderle fruibile ad altri utenti come, appunto RoboTaxi, anziché tenerle ferme in uno dei parcheggi dinanzi ai loro luoghi di lavoro abituali. Ma quando verranno presentati questi nuovi e fantascientifici modelli di auto?

Beh, stando a quanto riportato su X, la loro presentazione mondiale avverrà a breve. Ma questo già lo avevamo accennato. La data prescelta per questo evento importantissimo è il prossimo 8 agosto, in piena estate. Non ci resta, allora, altro da fare che attendere ancora un po’, andando alla ricerca di ulteriori indiscrezioni che, puntualmente, arriveranno nelle prossime settimane.