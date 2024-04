Lo hanno confermato, sta per uscire: addio ai vari iPhone, Galaxy e Xiaomi | Li spazzerà via in men che non si dica

Quando si parla di smartphone, il primo pensiero di tutti va, ovviamente, a quelli che sono i dispositivi maggiormente conosciuti sul mercato.

Pensiamo, ad esempio, a quelli dell’ecosistema Apple che, pur avendo dato un po’ di problemi nell’ultimo periodo, sono sempre gli smartphone maggiormente utilizzati in tutto il mondo. Questi, però, mancano di qualcosa che è molto richiesto, in particolar modo nell’ultimo periodo. Parliamo dell’Intelligenza Artificiale. Quest’ultima dovrebbe arrivare, stando alle ultime indiscrezioni con iOS 18.

Quindi, bisognerà attendere settembre per godere dei suoi servigi implementati all’interno degli iPhone. Ovviamente, però, non ci sono solo questi dispositivi. Passando sulla sponda Android, infatti, tra quelli maggiormente desiderati troviamo, senza ombra di dubbio alcuna, quelli a marchio Xiaomi e Samsung. I primi, sono proiettati sulla qualità dei servizi, su tutti si punta sul comparto fotografico.

Si può dire che quest’ultimo sia da paura, grazie anche a quella che è, ormai, una partnership consolidata con una nota azienda che produce macchine fotografiche e strumenti ottici proprio per la fotografia. Dal canto suo, poi, la multinazionale sudcoreana Samsung, invece, proprio quest’anno ha puntato sulla sua Intelligenza Artificiale. E, grazie proprio alla sua Galaxy Ai, sta facendo sognare i suoi utenti.

Dovete sapere, però, che, adesso, sta circolando in rete una notizia che farà impazzire tutti. Si, perché è nell’aria un dispositivo che spazzerà via tutte le certezze relative agli iPhone, agli Xiaomi ed ai Samsung Galaxy. Sarà un device con IA inclusa e che non farà assolutamente rimpiangere quelli presenti, ad oggi, su tutti i mercati internazionali. Ed a metter su questo dispositivo da sogno sono state due vecchie conoscenze del mondo tech.

Joni Ive e Sam Altman al lavoro per la creazione di un dispositivo unico nel suo genere!

Be li avevamo detto che si trattava di due vecchie conoscenze. Il primo, come ben ricordate, ha lavorato al design dei dispositivi Apple, mentre il secondo è l’amministratore delegato di OpenAi, azienda conosciuta per il suo ChatGPT e, oggi, per Sora. Insomma, parliamo di due personalità importanti nel settore tecnologico che con il loro lavoro hanno dato dei contributi importanti per i progresso in questi anni.

Ed ora sono al lavoro insieme per presentare al mondo intero un nuovo dispositivo dotato di Intelligenza Artificiale che sbaraglierà la concorrenza di tutti gli smartphone conosciuti. Dovete sapere che Altman ha i vestiti su un dispositivo Wearable con Ai senza schermo. E questa collaborazione tra i due ha fatto subito pensare ad un dispositivo molto simile a quello menzionato poco fa.

I contatti tra i due sono iniziati già diversi mesi fa. Parliamo dell’autunno dello scorso anno. E, dopo una fase embrionale, conoscitiva, adesso si sta facendo sul serio. Infatti, secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni sono anche alla ricerca di finanziatori per fare sì che questo progetto che potremmo definire “fantascientifico” possa andare avanti ed essere portato a termine nel più breve tempo possibile.