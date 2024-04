LIDL diventa la tua SPA: nuovo volantino con tutto ciò che serve e di fascia professionale | Sempre perfetta dalle serate eleganti ai weekend di passione

E’ vero che in tutto questo tempo abbiamo sempre osannato Lidl, la grande catena tedesca di supermercati attiva nel settore discount.

E ciò è avvenuto perché all’interno dei suoi tantissimi negozi presenti su tutto il nostro territorio nazionale si può trovare di tutto. Ed abbiamo sempre specificato che negli scaffali non ci sono soltanto generi alimentari o prodotti per la cura e l’igiene del corpo o delle abitazioni come detersivi, detergenti intimi, deodoranti, bagnoschiuma.

Sì, perché si possono trovare tantissime attrezzature per il fai da te come trapani, avvitatori, saldatori, martelli e tanto altro. Ora, poi, che è arrivata la primavera, Lidl offre a tutti i suoi clienti la possibilità di mettere a punto il proprio giardino o il proprio orto. Sì, perché troveranno piante, semi, bulbi, ma anche tutti gli attrezzi utili a creare un giardino fantastico.

Ed ovviamente, poco importa se sia nel cortile di casa o sul terrazzo, ma anche sul balcone. Insomma, c’é tanto tra gli scaffali. ma mai avremmo pensato di poter trovare qualcosa che farà diventare le abitazioni delle vere e proprie SPA in miniatura in cui prendersi cura di se stessi, del proprio corpo e della propria anima, preparandosi a qualsiasi evento mondano o meno a cui bisogna partecipare.

Ad Aprile offerte incredibili da Lidl, trasformeranno la tua casa!

Siete pronti ad aver in casa un percorso SPA che vi consentirà di rinascere? E, soprattutto, siete pronti ad averlo a dei prezzi davvero incredibili? Ed allora cominciamo subito! Sì, perché c’é un’intera sezione del volantino dedicata a questo settore. Partiamo dal Dispositivo per la pulizia dei porti MAXXMEE con 3 livelli di intensità, cavo di ricarica USB e luce Led per il monitoraggio delle funzioni. All’interno della confezione troverete anche 6 testine da utilizzare per le varie zone del viso. Il costo? Solo 12,99 euro.

Basteranno solo 2 euro in più, precisamente 14,99 euro per accaparrarsi l’Idropulsore ricaricabile con intensità del getto di acqua regolabile su tre livelli: Soft, Normale, Jet. C’é anche lo Spazzolino da denti a batteria. All’interno della confezione troverete le batterie, ben 4 testine ed anche il coperchio per coprirle. Costa 7,99 euro e potrete impostare dei timer di 2 minuti per la pulizia dei denti ad intervalli di 30 secondi.

Ovviamente, potrete acquistare anche le testine di ricambio e la confezione da 6 la pagherete 4,99 euro. Se, invece, acquisterete insieme lo spazzolino e le testine di ricambio, vi costerà solo 9,98 euro. Da Silvercrest, poi, viene l’idea di una spazzola elettrica lisciante con cavo girevole a 360°, setole rivestite in ceramica ed intervallo di temperatura che va dai 100° ai 200°.

La troverete tra gli scaffali, in offerta, a 9,99 euro. Tutti questi prodotti, poi, sono garantiti, come al solito, ben 3 anni. Infine, vogliamo porre alla vostra attenzione le spazzole per capelli della Cien a 2,49 euro e gli specchi per il trucco da 11 centimetri, sempre della Cien, con un lato zoom 7X a 3,99 l’uno. Bisogna sbrigarsi, però, perché la promozione scade domenica 14 aprile.