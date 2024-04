Poste Mobile: quale numero chiamare se ti rubano o perdi la sim

Hai perso o ti è stata rubata la SIM Poste Mobile? Non preoccuparti! Ecco come bloccarla e richiederne una nuova in modo semplice e veloce.

La perdita o il furto del telefono può essere un’esperienza sconcertante, soprattutto quando si considera la potenziale perdita di dati e la possibilità di utilizzo fraudolento della tua SIM.

Fortunatamente, Poste Mobile comprende l’importanza di fornire un’assistenza immediata in queste situazioni stressanti, e mette a disposizione diversi numeri e contatti per bloccare immediatamente la propria SIM nel caso in cui sia stata rubata.

Hai perso il tuo telefono o la tua SIM è stata rubata? Niente paura! Scopriamo insieme quali numeri chiamare e le altre opzioni che Poste Mobile mette a disposizione per proteggere la tua linea e, soprattutto, la tua privacy.

Poste Mobile: quale numero chiamare

In caso di smarrimento o furto della tua SIM Poste Mobile, la prima cosa da fare è metterti in contatto con il Servizio Clienti. Per contattare immediatamente l’assistenza clienti di Poste Mobile, chiama il numero verde 800.800.160. Questo numero è attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 per assistenza commerciale e amministrativa, dalle 7:00 alle 24:00 per assistenza tecnica ed è disponibile 24 ore su 24 per segnalare il furto o lo smarrimento della SIM.

Se invece ti trovi all’estero e hai bisogno di assistenza, puoi chiamare il numero +39.02.82.44.33.44. Ricorda che le tariffe per questa chiamata saranno equivalenti a quelle di una normale chiamata dall’estero verso l’Italia.

Poste Mobile: le altre opzioni di contatto

Oltre al numero verde, puoi contattare Poste Mobile anche attraverso i seguenti canali:

Email: clientibusiness@postemobile.it

Fax: 800.074.470 Numero verde

Casella Postale: 2020, 37138 Verona

Al momento della chiamata, ti verrà richiesto di fornire i tuoi dati, ovvero nome e cognome, codice fiscale e il numero di telefono associato alla SIM smarrita o rubata. Una volta fornite queste informazioni, l’operatore provvederà a bloccare la tua SIM e a richiedere l’invio di una nuova scheda. La nuova SIM di Poste Mobile ti verrà recapitata all’indirizzo da te indicato entro 3-5 giorni lavorativi.