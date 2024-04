Stai attento alla “falla” di WhatsApp : ora solo con un messaggio chiunque può scoprire la tua posizione e tracciarti | Accettandolo resterai compromesso

La paura di essere tracciati e spiati è davvero molto alta e sono molti gli utenti che decidono, molto spesso, di ridurre l’utilizzo del proprio smartphone all’essenziale.

Purtroppo, però, ci sono alcune applicazioni, alcune piattaforme, di cui non si può più fare a meno. Si è venuta a creare una sorta di vera e propria dipendenza da queste ed è difficile starne alla larga. Una di queste è, sicuramente, WhatsApp, la piattaforma di messaggistica di Meta. E’ quella più desiderata, apprezzata ed utilizzata al mondo.

Pensate che il numero degli utenti attivi sfiora i 3 miliardi e, solo in Italia, la percentuale è ancora più alta. Si parla di quasi l’85% della popolazione. E tutti gli utenti l’hanno scelta per la sua alta considerazione per la tutela della privacy. Come ben sapete, infatti, sin dal suo arrivo, le conversazioni sono protette dalla crittografia end to end.

Nel tempo, poi, sono arrivate altre funzionalità in grado di tenere lontani curiosi e personaggi pericolosi dalle chat più importanti, quelle con contenuti più intimi. Pensiamo, ad esempio a quelle che sono state battezzate come Chat Lock e Codici Segreti e che consentono agli utenti di nascondere alla vista di tutti qualsiasi conversazione.

Insomma, gli sviluppatori hanno pensato a tutto. Purtroppo, però, nonostante tutte le accortezze, c’é un problema assurdo che sta dilagando proprio in questi ultimissimi giorni. Stanno girando, infatti, dei messaggi che consentono ai mittenti di tenere traccia degli altri utenti ed anche dei loro spostamenti e della loro posizione. Sì, avete capito benissimo: basta solo un messaggio!

Addio privacy: con un messaggio su WhatsApp tutti potranno conoscere dove sei e dove vai!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Dovete sapere che si tratta di un messaggio contenente un link che, all’apparenza, può anche sembrare innocuo. Ed invece, una volta cliccato, ai destinatari non apparirà praticamente nulla, mentre i mittenti sapranno, in maniera molto precisa, la posizione di chi ha ricevuto il messaggio e terrà traccia dei suoi spostamenti.

Insomma, è una vera e propria rogna. Ma come è possibile che un solo messaggio possa fare tutti questi danni? Beh, in realtà è più semplice di quanto si possa immaginare. Sì, avete capito benissimo. Questi utenti si affidano ad un sito web per la creazione del messaggi contenenti link. Il sito in questione è scannero.io. Ovviamente, bisogna creare un account.

Fatto ciò, bisogna loggarsi e preparare il link. Prima cliccano su Posizione con link, poi, su Genera Link. Infine, copieranno ciò che ne è venuto fuori ed invieranno il messaggio al destinatario o a più destinatari ed il gioco è fatto. I poveretti verranno costantemente tracciati e monitorati, perdendo qualsiasi briciola di privacy duramente conquistata nel tempo.