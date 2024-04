LIDL, speciale Vapore: tre accessori indispensabili per casa se vuoi una dimora pulita, lucida e disinfettata dai germi | Pulisce meglio ed in un solo colpo

Lidl non vuole più smettere di stupire tutti i suoi utenti ed è sempre a lavoro per fidelizzarne ancora quanti più possibile.

Per questo motivo, mette su delle offerte davvero fantastiche, racchiuse all’interno dei vari volantini che, mese dopo mese, settimana dopo settimana, costantemente, mette su. Come abbiamo sempre detto, i suoi volantini contengono tantissimi prodotti. Ovviamente, si parte dai generi alimentari e dai prodotti per la casa e la persona.

Ma, sfogliandoli, ci si ritrova di fronte anche ad attrezzi ed accessori per il fai da te, ad esempio. Inoltre, poi, si trova sempre un focus sulle varie attrezzature per il giardinaggio e, ovviamente, c’é una vasta scelta di piante, semi, bulbi. Come non menzionare, poi, anche i vari dispositivi tech e le televisioni o i consigli per i viaggi utili al relax.

Ed infine, si trovano anche degli elettrodomestici che, a dispetto del loro prezzo davvero bassissimo, risultano essere molto utili, potenti ed efficienti. Insomma, non hanno nulla da invidiare a quelli più famosi e, soprattutto, maggiormente utilizzati al momento. Ed è di alcuni di questi che vogliamo parlarvi. Cambieranno radicalmente il vostro modo di intendere le faccende domestiche.

Tre dispositivi per la pulizia della casa: con il vapore riuscirete a pulire ed igienizzare tutto a fondo!

Ebbene sì, avete capito benissimo. E tutti e tre questi prodotti sono marchiati Silvercrest e, come al solito, vengono offerti ben tre anni di garanzia! Per non parlare, poi, dei prezzi che sono super bassissimi! Il primo di questi è la scopa a vapore e pulitore manuale 2 in 1. Il vapore sarà pronto in soli 30 secondi e la sua capacità è di 350 ml.

Nella confezione troverete una fodera e due panni in microfibra, un inserto per pulire i vostri tappeti, tre spazzole, un raschietto e un tergivetro. La sua potenza è di 1500 watt, mentre il suo prezzo in offerta è di soli 39,90 euro. Il secondo prodotto è il Lavasuperfici a vapore, che vi permetterà di pulire, disinfettare, sgrassare senza utilizzare prodotti chimici nocivi.

Può essere utilizzato su diverse superfici: dal legno ai cerchioni, passando per i vetri, la ceramica ed i tessuti. In più, potrete orientare il suo ugello. Quanto costa? Siamo sicuri che sia la domanda che vi state facendo in questo momento. Beh, potrete farlo vostro a soli 19,99 euro. Infine, ecco il terzo prodotto proposto dalla grande catena di distribuzione tedesca.

Parliamo della Spazzola a vapore che serve per stirare, vaporizzare, spazzolare e rimuovere i pelucchi. Ha un serbatoio rimovibile da 70 ml, un misurino ed una spazzola inclusi nella confezione. Lo troverete tra gli scaffali dei vari punti vendita presenti sul territorio a 19,99 euro. Potrete approfittare di questa promozione fino a domenica 14 aprile.