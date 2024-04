AI, questo metodo è geniale: usalo per qualsiasi dialogo o conversazione formale | I risultati parleranno per te

L’Intelligenza Artificiale sta facendo parlare di sé da un po’ di tempo, ormai, anche e soprattutto grazie all’avvento del primo chatbot AI.

Parliamo, ovviamente, di ChatGPT, arrivato, ormai, da un anno e mezzo, e che ha praticamente rivoluzionato l’esperienza degli utenti di tutto il mondo. Sin da subito ha avuto un enorme successo. Gli studenti si avvalevano e si avvalgono dei suoi servigi per ottenere aiuto nello svolgimento dei loro studi. Alcuni lavoratori, poi, chiedono aiuto per le loro mansioni.

E sono stati tanti anche coloro che hanno deciso di chiedere a questo chatbot di scrivere del codice semplice per le loro web app. Insomma, gli utilizzi sono stati svariati e molti sono stati coloro i quali ci hanno anche litigato. Ovviamente, non sono mancati neanche i problemi. Ad esempio, ad aprile del 2023 è intervenuto, in Italia, il Garante per la Privacy.

E lo ha fatto per vietarne l’utilizzo per problemi legati proprio alla tutela della privacy degli utenti. Lo stop forzato, però, è stato momentaneo e gli utenti hanno continuato ad utilizzarlo. Ora, però, di chatbot e di tool IA ne sono arrivati tantissimi. E grazie all’Intelligenza Artificiale si potrà anche sviscerare dialoghi, conversazioni, convegni.

Whisper pronto a stupire gli utenti: ne resterete meravigliati.

E manco a dirlo è stato sviluppato da OpenAi, la stessa start up che ha rivoluzionato il mondo con ChatGPT. Whisper vi consentirà di trascrivere qualsiasi tipo di conversazione registrata in pochissimo tempo e, soprattutto, senza mettere in campo alcuni tipo di sforzo. Potrete utilizzarlo sia su Mac che su Pc Windows. Non dovrete mai più stare ore ed ore a trascrivere nulla.

Sì, avete capito benissimo. Potrete tranquillamente dedicare questo tempo ad altre faccende. Penserà a tutto Whisper che rileva anche molte lingue. Sì, è poliglotta, avete capito benissimo! E, poi, la sua installazione è davvero molto, ma molto semplice. Vi abbiamo già detto che è sia per Mac che per Windows. Vediamo, allora, come installarlo su Mac.

Prima, però, dovete sapere che ci sono 5 piani configurabili, dal Tiny al Large, passando per base, small e medium. Fatta questa precisazione, vi diciamo che la prima cosa da fare è andare all’interno dell’App Store e scaricare Whisper Transcription. La versione gratuita offre il pacchetto small. Fatto ciò, potrete sia registrare qualcosa col vostro Mac da far trascrivere sia caricare un file audio. Prima di avviarlo, però, selezionate la lingua. Due ore di registrazione vengono trascritte in soli 5 minuti!

Finita l’operazione, potrete esportare il tutto, salvandolo nel formato a voi più congeniale. Per quanto riguarda, invece, i Pc con Windows, sulla versione 11 vi consigliamo Speech Translate che, una volta installata, vi aprirà un mondo. Sarete pronti a sbobinare qualsiasi discorso, qualsiasi lezione universitaria, qualsiasi comizio in maniera semplice e, soprattutto veloce, senza dover perdere nemmeno più un secondo del vostro preziosissimo tempo.