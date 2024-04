Soluzioni in Casa: questo pratico e veloce trucco vi aiuterà a ripristinare in pochi minuti qualsiasi scarico | Addio idraulico e prezzi folli per le riparazioni

Ecco come pulire in casa una tubatura otturata dove l’acqua non scorre più. Un rimedio efficace in assenza dell’idraulico.

Accanto alla rete elettrica e all’allaccio del gas, l’impianto idraulico è senza dubbio una delle componenti fondamentali della casa; la rete idrica deve funzionare, qualunque cosa succeda. Un approvvigionamento di acqua potabile è, dopotutto, tra i diritti fondamentali dell’uomo. Ma anche il contrario deve essere garantito; cioè si devono evitare gli spandimenti, le perdite, le tubature rotte. Un tubo che perde non è solo una perdita economica rilevante che si riflette nella bolletta; è anche un danno alle pareti, un’infiltrazione d’acqua potenzialmente molto pericolosa. Vi sono tanti accidenti che possono avvenire con un tubo rotto: l’acqua può gocciolare al piano di sotto; può imputridire intonaco e mattoni; può infine causare la creazione di muffa potenzialmente mortale. I lavori per la riparazione delle tubature rivelano inoltre di solito sgradevoli sorprese; materiali di scarsa qualità od oggigiorno vietati come l’eternit.

Insomma, con le tubature otturate oggigiorno non si scherza. E purtroppo è qualcosa che succede molto di frequente: un nodo di capelli, un accumulo di rifiuti, un oggetto caduto nello scarico… è tragicamente facile che le tubature rimangano incastrate, senza che siano accessibili. Come fare allora? Come procedere?

Occorre innanzitutto chiarire come sia fondamentale, in caso di dubbio, rivolgersi a uno specialista. Meglio non rischiare, non commettere inutili azzardi; chi non è esperto può fare molti più danni di uno specialista. In particolare i consigli online, per quanto utili, non possono mai sostituire un consulente ‘dal vivo’.

Se l’intasamento non è grave, ma è solo lieve – naturalmente è difficile giudicarlo – è possibile ricorrere a detersivo per i piatti, bagnoschiuma o se si desidera una miscela più aggressiva aceto mescolato con sale grosso e acqua bollente.

Come pulire i tubi intasati, alcune soluzioni alla portata di tutti

In alternativa, specie in bagno, se il tubo sembra otturato con maggiore serietà è possibile ricorrere al classico sturalavandino a ventosa. Questo va utilizzato con il lavandino/ vasca/ bidet ricolmo d’acqua. Si esercita pressione, rilasciando poi la pressione accumulata.

E’ anche possibile utilizzare versioni potenziate ovvero la pistola e la pompa sturalavandini. Il funzionamento è simile, solo l’azione risulta maggiormente potente. Li si trova spesso scontati su Amazon; occhio però alla provenienza.

Infine c’è anche un’alternativa leggermente più pericolosa, data dalla molla sturalavandini. Si tratta di un tubo flessibile, fissato a un’impugnatura con manovella; l’altra estremità presenta invece una punta. La molla, penetrando nella tubatura, aggancia eventuali ostruzioni e le rimuove. La spazzatura viene così estratta dalla tubatura onde essere eliminata.

Se si desidera invece ricorrere alla chimica è possibile utilizzare alcune sostanze corrosive; sebbene per l’intrinseca pericolosità degli stesi di solito è sconsigliato. C’è sempre inoltre il rischio di danneggiare le tubature, specie se vecchie. Dopo essersi muniti di mascherina e guanti è possibile utilizzare la soda caustica mescolata con acqua calda; dopo averla versata si attende qualche minuto e infine si fa scorrere l’acqua del rubinetto.