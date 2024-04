Rinvenuto oggetto Alieno: la NASA obbligata ad ammettere la verità | Proviene dallo Spazio, ecco cos’è

Un oggetto misterioso, dalla natura alquanto bizzarra, è caduto dal cielo negli Stati Uniti. Scopriamo insieme che cosa c’è di vero sulle voci che corrono a questo proposito e di che cosa si tratta.

Dalla prima corsa allo spazio con lo sputnik e i primi satelliti, alla situazione odierna caratterizzata da un rinnovato slancio della space economy, lo spazio prossimo alla terra si è popolato di una gamma sempre più ampia di oggetti. Satelliti del 1970, 80, 90; ma non solo. Microsatelliti degli ultimi cinque anni, satelliti avanzati degli anni duemila e ogni genere di detrito spaziale. Senza considerare l’ingombrante presenza della Stazione Spaziale Internazionale. Ma la storia in questione ha una natura, un esito molto diverso.

Un evento quantomeno bizzarro, se non misterioso. E’ quanto avvenuto a un cittadino statunitense della città di Naples, nella lontana Florida. Lo scorso 8 marzo 2024 l’uomo, di nome Alejandro Otero, ha pubblicato su X (un tempo noto come Twitter) l’annuncio di aver ricevuto in casa, caduto attraverso il tetto, un qualche genere di manufatto.

L’oggetto misterioso ha colpito il tetto, lo ha sfondato, ha poi trapassato l’ultimo piano e il penultimo. Per pochi metri il giovane figlio dell’utente non è stato colpito.

L’appello era, va da sé, rivolto alla NASA: un appello all’aiuto, a comprendere come muoversi. Ma che cos’era? La NASA ha contattato l’uomo e ha ritirato l’oggetto in questione. Sembra che si tratti di un detrito, grande alcuni centimetri, proveniente dallo spazio.

Oggetti che cadono dal cielo e altre stranezze, una breve analisi

Il detrito in questione dovrebbe provenire da materiale ‘sganciato’ dalla Stazione Spaziale Internazionale, rilasciato nel 2021 dalle squadre controllo a Terra della NASA. Si trattava di un grosso carico di batterie EP-9.

Il materiale avrebbe dovuto scomparire, essere annientato nell’atmosfera. Ma così non era successo e aveva invece distrutto il tetto dello sfortunato soggetto in questione. Le batterie erano di proprietà della NASA, ma venivano gestite su una piattaforma utilizzata dalla JAXA, un’agenzia spaziale nipponica. Adesso si dovrà comprendere chi dovrà risarcire Otero e con quali modalità.

Non è l’unico caso; come hanno ricordato molteplici giornali nel 1979 lo Skylab, la prima stazione spaziale americana, cadde dal cielo colpendo l’Australia occidentale. tanti i casi analoghi di parti di razzi cinesi e russi caduti in Asia o nell’Estremo oriente. Un altro caso molto simile era avvenuto nel 2022 quando una frazione della capsula ‘Dragon’ di Space X, la compagnia di Elon Musk, si era schiantata su un campo in Australia, specificatamente un terreno di pascolo per le pecore.