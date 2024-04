WhatsApp prenderà il posto di Instagram: la notizia ufficiale che spiega come cambierà l’App | Per primo arriverà il “Mi Piace”

Novità in arrivo su Whatsapp. Non cambiano solo i video, ma anche le modalità di messaggistica. Importanti cambiamenti destinati ad avere ripercussioni sulla fruizione di questi social.

Chi non conosce Whatsapp? Anche chi non si iscriverebbe mai a Facebook, chi disprezza Tik Tok, chi irride Reddit, è comunque presente su Whatsapp. Si tratta di una delle applicazioni di messaggistica più unilateralmente diffuse in Italia, trasversale a più settori e generi. La ragione è semplice; dall’installazione, all’utilizzo, alla sua diffusione Whatsapp è terribilmente facile da utilizzare. Pertanto dai minorenni, passando ai meno avvezzi alla tecnologia, giungendo fino ai settantenni, gli ottantenni, i novantenni tutti usano Whatsapp. Solo Telegram può – entro certi limiti – rivaleggiare con la popolarità di Whatsapp.

L’indiscrezione è giunta dalla versione beta dell’app per device Android; una novità considerata da molti inaspettata. Whatsapp ha infatti introdotto la possibilità di rispondere con il pulsante ‘Mi piace’ agli stati delle persone, senza necessariamente messaggiarli direttamente.

Quando si vede infatti uno stato di Whatsapp, allo stadio attuale, è possibile interagire solo mandando un messaggio diretto. Una scelta diretta, molto invasiva; la maggior parte delle persone preferisce evitare di avere un contatto così ravvicinato.

A partire dalla versione 2.24.8.6 dell’applicazione Whatsapp di Android sarà possibile avere un pulsante ‘Mi piace’ col quale reagire agli stati o agli aggiornamenti degli stessi. In precedenza vi era solo una lista di emoji, molto rudimentale.

Come funzionerà la nuova versione di Whatsapp, una breve guida

La funzione, allo stadio attuale, è inutilizzabile perchè rischia di causare un crash dell’applicazione. Si reagisce ad uno stato e l’icona verde si spegne, l’app va in cortocircuito. Dopo aver però aver apportato le necessarie modifiche al codice, la novità verrà resa disponibile a tutti.

C’è una piccola, ma nutrita schiera di utenti che apprezza poter utilizzare gli stati su Whatsapp; dopotutto davvero tutti li vedono, basta essere iscritti al programma di messaggistica. Non vi sono qui i pesanti, iniqui, legacci propri dei Social quali ‘X’ (un tempo Twitter) o Facebook.

Whatsapp si va dunque ingrandendo, cresce sempre più di importanza. Tra gli ultimi aggiornamenti ricordiamo l’introduzione dei canali, davvero molto simili ai Social tradizionali. Un dato da considerare con attenzione, considerando quanti, soprattutto in Italia, utilizzino Whatsapp. A partire da categorie solitamente al di fuori dei Social, come gli anziani e in generale chi non ama i Social.