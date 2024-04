Lo smartphone dei record: questo ne vale ben €180.000, ma se ce l’hai nel cassetto in buone condizioni fai lo stesso un sacco di soldi | Vendilo subito così

Nel tempo, abbiamo avuto modo di comprendere al meglio a quanto si attesti il valore effettivo di alcuni smartphone “un po’ datati”.

Si tratta di cifre inimmaginabili. E, molto spesso, non se ne comprende la motivazione. Quest’ultima, però, è ben precisa: sono oggetto del desiderio di numerosissimi collezionisti. Ed a volte si ha un tesoro e non ci si rende conto. Sono molti gli utenti che, una volta sostituiti, li mettono in un cassetto e, spesso, vengono anche dimenticati.

Salvo, poi, ricordarsene nel momento in cui si mette in ordine la stanza o la cantina dove si trovano. Quel che è certo, però, è che molte volte si sbaglia ed anche di grosso a tenerli chiusi. Nel mondo, infatti, hanno luogo, in maniera costante, un numero indefinito di aste che hanno come protagonisti proprio queste tipologie di dispositivi.

Ad esempio, ci sono degli smartphone che sono stati venduti a più di 5 mila dollari. Altri, invece, che hanno raggiunto una cifra record. Parliamo di oltre 10 mila dollari. Record che, però, è stato infranto lo scorso anno da uno smartphone che di anni, in quel momento, ne aveva compiuti soltanto 16. Sì, si tratta di un device immesso sul mercato nel 2007.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Pensate che qualcuno se lo è aggiudicato per una cifra astronomica. Parliamo di ben 180 mila euro. Ebbene sì, si tratta del costo di una casa di discrete dimensioni, acquistabile anche in pieno centro di una città medio grande. Nessuno avrebbe mai immaginato potesse accadere una cosa del genere.

Questo smartphone ha infranto tutti i record: se lo hai in un cassetto dovresti farci un pensierino!

Sì, perché può valere davvero un botto di soldi. I collezionisti hanno dimostrato di poter pagare tantissimo per accaparrarsi uno di questi smartphone. Ovviamente, però, sappiate che deve rispettare alcuni canoni ed alcune condizioni indispensabili. In primis, deve essere completamente funzionante. E, poi, deve essere anche integro.

In questo caso, potreste anche racimolare una cifra che ruota intorno ai mille euro. Attenzione, però, perché se oltre i requisiti di cui sopra, il vostro smartphone è ancora all’interno della sua confezione originale, perfetta, integra, ecco che il valore si alza di molto, anzi, di moltissimo. Ed ecco che si arriva alla cifra di ben 180 mila euro.

E’ questo il prezzo a cui è stato venduto, all’asta, acquistato da un collezionista un vecchio iPhone 2G. Ve lo ricordate? In pratica è il primo smartphone della serie facente parte dell’ecosistema dell’azienda di Cupertino. Controllate in casa, allora, se lo ritrovate in qualche cassetto e provate anche voi a venderlo e diventare ricchi!