Il robot da incasso per la casa: si mette in cucina o tra la scaffaliera ed al bisogno esce a darti una mano | Design unico e niente manutenzione

Guardiamo insieme i nuovi modelli di ‘Dreame’, la Ferrari dei robot da pavimento. Quali sono le sue nuove caratteristiche? Stavolta si scommette sulla stazione di ricarica.

Nella fascia alta dei robot per pavimenti c’è una marca che primeggia sulle altre, ‘Dreame’. Si tratta di un robot lavapavimenti considerato tra i più avanzati tra quelli finora disponibili. Dreame infatti vende e vende molto bene.

Naturalmente chi lo acquista afferisce di solito all’ambito imprenditoriale o in generale all’alta borghesia. Persone abbienti, con una larga disponibilità di fondi, tali da giustificare un robot così sofisticato, così avanzato nelle sue funzionalità.

Ma che cosa fa Dreame? Innanzitutto ci riferiamo, nel caso in questione, a due modelli appena lanciati sul mercato. X40 Ultra Complete dispone della classica conformazione con stazione esterna dotata di serbatoi e sacco per la polvere. X40 Master invece dispone di un’installazione da incasso con carico e scarico dell’acqua, a sua volta da connettere alla lavatrice o alla lavastoviglie.

I prezzi, sempre più alti, possono impressionare e con buone ragioni: in media ci si aggira su oltre 1500 euro; nel caso del prezzo ufficiale siamo a 1699 euro. La forte richiesta ha causato un’innalzarsi del prezzo di listino.

Come funzionano i nuovi modelli di Dreame, tutte le particolarità tecniche

Il modello Dreame per il ricambio dell’acqua presenta un’apposita stazione di ricarica; il robot si inserisce all’interno e scarica l’acqua sporca, poi filtrata e immessa nel sistema. Vi sono infatti due serbatoi, rispettivamente dell’acqua pulita e sporca, di 4 e 5 litri ciascuno. E’ anche presente un dispenser di detergente e un sacchetto per la polvere. In generale si mira ad alleggerire quanto più possibile le operazioni ‘umane’.

La base è particolarmente avanzata, in quanto Dreame può anche esser lavato automaticamente a livello di spazzole, con acqua a 70 gradi, poi asciugati all’interno della struttura. Una sorta di stazione completa, per quanto i clienti commentino come sia meglio procedere manualmente ad alcune operazioni. In generale questo genere di robot ancora fatica nelle operazioni di ricambio dei serbatoi, per quanto si stiano compiendo grandi progressi.

La scatola per la versione X40 Ultra Complete contiene anche sufficienti ricambi per un anno di attività; davvero un po’ di tutto. Dai filtri, al detergente, alle spazzole di ricambio, ai singoli elementi accessori. Tutto quello che serve per garantire una casa pulita 365 giorni all’anno; almeno per quanto pertiene ai pavimenti.