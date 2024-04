Nuovo DVB-T2: caccia allo standard perfetto per vedere ogni canale con le nuove TV | Ecco quale codice devono avere per non acquistare anche il decoder

La questione relativa al nuovo digitale terrestre è qualcosa che va avanti, ormai, da diverso tempo ed i Governi succedutisi hanno messo su delle misure ad hoc.

Pensiamo, ad esempio, ai bonus relativi all’acquisto di nuovi Smart Tv compatibili o all’acquisto di decoder per far sì che i vecchi dispositivi non venissero cestinati. E tutto aveva un requisito fondamentale: la soglia ISEE. Dopotutto, anche altri Bonus prevedevano e prevedono ancora un tetto massimo per questa soglia.

Lo switch off verso la nuova tecnologia sarebbe dovuto compiersi già molto tempo fa. Però, poi, per alcune vicissitudini, non è stato possibile. Il parco dispositivi, nonostante le misure di sostegno al reddito previste non era ancora adatto e, poi, c’erano difficoltà a raggiungere alcune aree, quelle più recondite, del nostro Paese.

Certo, alcune emittenti hanno già provveduto all’immissione dei nuovi canali. Sono tante le novità per la totalità dei cittadini italiani. Ora, poi, è arrivata la notizia che il prossimo mese di settembre, per la precisione il primo giorno di quel mese, ci sarà lo switch off definitivo alla nuova tecnologia di trasmissione. Si tratta di una notizia bella a metà.

Ebbene sì, avete capito benissimo. C’é il rovescio della medaglia. Questo perché sono ancora molti gli smart tv che risultano essere non compatibili con il DVB-T2 ed altri potrebbero non esserlo. Ecco perché, prima della data ufficiale, sarebbe il caso di comprendere al meglio se i device in possesso siano o meno in grado di far visionare agli utenti i nuovi canali.

Ecco come procedere alla verifica prima di acquistare un nuovo dispositivo!

Prima di capire cosa fare per effettuare questa verifica, vi diciamo subito che è previsto un nuovo Bonus Tv. Basterà entrare nella sezione dedicata del sito messo su dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Detto ciò, procediamo col comprendere la prima verifica da metter su. Dovete sapere che sia la Rai che la Mediaset hanno immesso dei canali di test.

Dovrete digitare il numero 100 o il numero 200 sul vostro telecomando e sperare che venga fuori la scritta: Test HEVC Main10. Se appare, allora, il vostro Tv è ampiamente compatibile, se non dovesse apparire ecco che occorrerà assolutamente sbrigarsi ad acquistare un nuovo Smart Tv di ultima generazione in sostituzione di quello vecchio.

Potrete, però, anche optare per l’acquisto di un decoder da installare accanto al vostro vecchio dispositivo. Se, poi, avete il manuale a portata di mano, potrete verificare le specifiche tecniche, la data di acquisto e, ovviamente, la compatibilità con il nuovo standard di trasmissione. Ad ogni modo, se avete acquistato il vostro Smart Tv dopo il 22 dicembre 2018, potrete dormire sonni tranquilli!