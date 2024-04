LIDL che trovata: un apparecchio utile a tutte le famiglie da avere a casa in ufficio ora accessibile a tutti | Proposto a prezzo WOW e tutto rinnovato

Hai bisogno di un prodotto che sia, allo stesso tempo, di qualità alta, ma che non costi un occhio della testa? E’ il momento di andare da Lidl!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Nei tanti negozi della catena presenti su tutto il nostro territorio nazionale, puoi trovare tutto ciò che ti serve ed a prezzi davvero irrisori. Abbiamo, infatti, imparato, col tempo che non si entra in questi grandi supermercati solo per fare la spesa di generi alimentari, dalle verdure ai salumi, dalla carne al pesce e tanto altro.

Né, tantomeno, si va solo per trovare dei prodotti da utilizzare per la propria cura e la propria igiene o per la cura e l’igiene della casa. Assolutamente no! Certo, questi prodotti appena accennati fanno bella mostra di sé all’interno dei reparti loro dedicati. Ma non sono i soli. Ad esempio, potrete trovare tantissimi giochi per bambini e ragazzi.

Ma anche capi di vestiario e biancheria, oltre che idee per viaggi e vacanze da sogno. Sì, potrete acquistare dei pacchetti completi che vi stupiranno e vi catapulteranno in vere e proprie favole. Inoltre, poi, troverete attrezzi ed utensili per il giardinaggio, ma anche fiori, piante, semi. E tantissimi attrezzi per il fai da te attendono solo di essere acquistati.

Tra questi ultimi, poi, ne spicca uno in promozione che, di solito, costo più del doppio. E’ oggetto di un’offerta davvero straordinaria ed è utilissimo sia in casa, sia in ufficio. E’ a marchio Parkside, uno di quelli su cui Lidl ha puntato moltissimo negli anni. E noi crediamo sia meritevole di una menzione particolare.

Stazione di saldatura regolabile Parkside: dai 100° ai 450° centigradi!

Si tratta di un dispositivo che potrete utilizzare mentre date sfogo alle vostre passioni, mentre curate quelli che sono i vostri hobbies. Se, poi, siete appassionati di modellismo, questo è un prodotto da tenere sempre a portata di mano. Ma, ovviamente, potrete utilizzarlo sia in casa che in ufficio per provvedere a delle piccole riparazioni fai da te.

Nella confezione, avrete ben tre punte, di cui una già montata all’interno di questa stazione. Inoltre, non manca la vaschetta con la spugna integrata per il saldatore e ben due bobine di stagno, entrambe da 10 grammi ciascuna. Il saldatore ha una impugnatura morbida ed ergonomica. La tensione di misurazione è di 230 Volt.

Mentre la registrazione di misurazione è 48 watt. Ed ovviamente, come sempre accade in questi casi, Lidl e Parkside offrono ben tre anni di garanzia su questo prodotto. Il prezzo? Soltanto 19,90 euro. SI tratta di un vero affare dato che non lo troverete da nessuna parte ad un prezzo inferiore ai 30 euro. L’unico problema è che bisogna sbrigarsi ad acquistarlo dato che la promozione termina domenica 7 aprile.