Frigorifero: la nuova tecnologia che ne cambia il mondo e la bolletta in maniera davvero consistente | Ecco chi l’ha prodotto e quanto costa

In questo periodo di forte crisi economica, sociale ed energetica, il primo obiettivo di tantissimi cittadini è sicuramente l’ottenimento del risparmio.

E qualsiasi mezzo, qualsiasi trucco, qualsiasi escamotage è ottimo ai fini del perseguimento dell’obiettivo primario. Di trucchi, nel tempo, per ottenerlo ne abbiamo visti davvero tantissimi e tutti avevano come protagonisti gli elettrodomestici ed i loro modi di utilizzo presenti nelle abitazioni di tutte le famiglie italiane.

Ovviamente, c’era quello che funzionava meglio e quello che funzionava un po’ meno. Altri, poi, facevano sì che si ottenesse il risultato completamente opposto. Ovvero, si verificava un aumento dei consumi e, ovviamente, di conseguenza, anche un aumento dei costi in bolletta. Di solito, però, il primo consiglio che noi abbiamo sempre dato è diverso dai trucchi.

In particolar modo, la nostra attenzione veniva focalizzata sull’elettrodomestico stesso. Ciò che più ci premeva consigliare era l’acquisto di qualsiasi elettrodomestico, ma in classe energetica alta. In questo modo, i suoi consumi annuali sono molto bassi e, quindi, anche le bollette sarebbero diventate molto, ma molto più leggere.

Ora, poi, dovete sapere che è arrivato un nuovo frigorifero che vi farà letteralmente impazzire di gioia. Si tratta di un dispositivo di ultimissima generazione che ha dei consumi molto, ma molto ridotti. Grazie alla sua tecnologia, infatti, chi lo acquisterà avrà la possibilità di dimezzare la bolletta della fornitura dell’energia elettrica!

Ecco il Frigo Combinato Largo 70cm RL435EFBAS8: prestazioni assurde e consumi bassissimi!

In realtà, i suoi consumi sono più bassi del 55,9% rispetto ad altri modelli simili, nonostante sia in classe energetica E. Si tratta di qualcosa di formidabile, progettato, realizzato ed immesso sul mercato dalla multinazionale sudcoreana Samsung. I suoi bassi consumi si devono ad una tecnologia davvero innovativa e molto, ma molto importante.

Sì, perché anche su questo dispositivo ha fatto il suo ingresso l’Intelligenza Artificiale. In particolar modo è stato il suo compressore a beneficiare della tecnologia Inverter Ai. Oltre, poi, a risultare molto meno energivori rispetto ai compressori visti fino ad ora, risulta anche essere molto più silenzioso di questi ultimi. Inoltre, poi, oltre il compressore, Samsung ha pensato anche ad altro per ottenere il risparmio desiderato dagli utenti.

C’é, infatti, SmartThings AI Energy che consente di tenere monitorati tutti i consumi. Non solo quelli giornalieri, ma anche quelli mensili. In questo modo, si potrà risparmiare un ulteriore 15%. E se, una volta conosciuti i consumi medi ed impostate le soglie, si dovesse sforare, questa tecnologia consente di rientrare nei ranghi abbassandoli notevolmente.