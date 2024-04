L’attore di Sheldon lo confessa: la serie Big Bang Theory ha un seguito | La notizia sconvolge i fan con queste prime rivelazioni

E’ emersa, a sorpresa, la possibilità di un seguito per l’iconica serie di Big Bang Theory. Proviamo a vedere insieme cosa c’è di vero.

Alzi la mano chi – da bambino, da ragazzo, da universitario – non ha mai guardato Big Bang Theory. Siete pochi, se non pochissimi. E con buone ragioni, perchè la serie tv è tra le più importanti degli ultimi decenni, un capitolo di comicità che ha definito per anni e anni cosa davvero voglia dire essere ‘geek’, essere ‘nerd’, essere insomma appassionato di argomenti al di fuori delle solite nicchie.

E non è davvero poco per una serie che, al nocciolo, rimane una simpatica sitcom. Quattro persone in una stanza e un azzeccato set di dialoghi; non c’è molto altro, in realtà. Eppure un episodio trascina il successivo con una catena di avvicendamenti che non hanno eguale.

E’ stato proprio Jim Parsons – l’attore dietro il ‘vecchio’ Sheldon – a rivelare le ultime novità nel settore, affermando come l’esperienza nei panni dell’arguto (e insopportabile) genio sia stata una delle più importanti nella sua carriera.

L’attore, originario del Texas, ha commentato che partecipare all’ultima puntata è stata un’esperienza altamente emotiva, un momento tanto drammatico, quanto bello. La serie prequel di Big Bang Theory è stato infatti un grande successo, superando le iniziali aspettative.

Il legame tra Jim Parsons e il ‘giovane’ Sheldon

Jim Parsons infatti aveva interpretato Sheldon Cooper nelle dodici, ‘storiche’, stagioni di Big Bang Theory. Era poi diventato il narratore ‘esterno’ del prequel ‘Young Sheldon’. Il giovane attore protagonista stavolta era stato Iain Armitage.

La puntata finale, ancora da trasmettere in Italia (ma le date potrebbero variare), vedrà ricongiungersi il vecchio e il giovane Sheldon, il sé bambino e quello adulto. Un’esperienza, per il pluridecennale attore, assai particolare. E naturalmente commovente, dopo decenni di attività in tv.

Occorre infatti osservare che il vecchio Big Bang Theory era una sitcom con telecamera (quasi) fissa, mentre Young Sheldon si è sempre presentato come una serie tv maggiormente moderno. Permettere a Jim Parsons di recitare anche nel prequel ha consentito così di riallacciare fili lasciati incompiuti, consentendo una compiutezza inedita. Cosa succederà ora? Big Bang Theory conoscerà un nuovo sviluppo come inedito spin off; cronologicamente ancora un prequel. Stavolta si seguiranno le disavventure di Georgie e Mandy in Texas, intente a crescere la famiglia.