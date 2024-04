Arriva online la PUN: finalmente varata ed approvata in tutta Italia sarà indispensabile per non rimanere a piedi | Un enorme contributo alla mobilità e non solo

Finalmente, si è arrivati ad ottenere qualcosa che consenta a tutti gli utenti italiani di dormire sonni tranquilli e di non restare a piedi.

Parliamo della Pun che non è l’acronimo di Prezzo Unico Nazionale, ovvero il prezzo dell’energia elettrica acquistata dalla Borsa italiana. E’ stato dato questo nome per indicare la Piattaforma Unica Nazionale e riguarda ben altro. Come avete avuto modo di intendere già nelle prime righe, riguarda i cittadini ed anche i loro veicoli.

Grazie a questa piattaforma nuovissima, appena varata e messa a disposizione di tutti, nessuno più correrà il rischio di ritrovarsi con un’auto che non cammina più. Nessuno mai, in pratica, resterà a piedi. Insomma, si tratta di qualcosa di davvero fondamentale e che erano in molti ad attendere con ansia e, soprattutto, da tantissimo tempo.

E’ raggiungibile da un indirizzo internet. Si tratta di una mappa, dettagliata, del territorio di tutto il nostro Paese in cui sono indicate tutte le stazioni di ricarica presenti. Un passo in avanti per molti che, fino ad ora, in posti sconosciuti, si ritrovavano ad essere completamente spaesati e senza la possibilità di rifornire l’autovettura.

Pun: nessuno correrà più il rischio di dover arrestare il proprio viaggio.

Come abbiamo già avuto modo di accennare, si tratta di una notizia di pochissime ore fa. Questa piattaforma, altro non è che una mappa su cui insistono tutte le varie colonnine di ricarica per le automobili elettriche che, ormai, stanno crescendo di numero e stanno invadendo, nel senso letterale del termine, le strade italiane.

E’ accessibile tramite sito web. Questa piattaforma è stata fortemente voluta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che l’ha realizzata in collaborazione con Gestore Servizi Energetici e Ricerca sul Sistema Energetico. Si tratta di un database che contiene, al suo interno, diverse informazioni utilissime.

Ovviamente, sono elencate tutte le colonnine che consentono di ricaricare le automobili elettriche. poi, per ciascuna di queste, c’é indicata la posizione esatta e le sue caratteristiche peculiari. Queste ultime, vanno dalla tipologia di presa presente alle modalità di pagamento della ricarica previste, passando per la potenza erogata.

Inoltre, poi, dovete sapere che, per ogni colonnina, troverete anche il nome dell’operatore. Per quanto riguarda la ricerca di queste colonnine, sappiate che si possono cercate inserendo il nome dell’operatore o il modello del connettore per la ricarica, oltre che per indirizzo e potenza. Insomma, si tratta di un passo enorme in avanti anche se è ancora incompleta e monca di alcuni dati importanti.