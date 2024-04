Apple ID in pericolo: denuncia allarme per il nuovo attacco di phishing | Molto sofisticato e ben articolato mette tutti in ginocchio

Non c’é pace per l’azienda di Cupertino ed ora, ad essere presi di mira sono gli Apple ID ed in particolare, un bug di una funzionalità.

Con l’arrivo dei vari aggiornamenti del sistema operativo, l’ultimo pochissimi giorni fa, si pensava che si potesse dormire sonni tranquilli. Ed invece, eccoci qui, nuovamente a parlare di bug e vulnerabilità. Ormai, questi problemi sono diventati frequenti e si fa fatica a riconoscere quelli che, fino ad ora, erano i tratti distintivi della Apple.

Come ben sapete, infatti, tutto è iniziato lo scorso mese di settembre con l’avvento di iOS 17 che subito si è presentato nel peggiore dei modi, tra bug, vulnerabilità sfruttate, iPhone che si surriscaldavano e non potevano essere tenuti tra le mani e batterie che si scaricavano in pochissimo tempo. Insomma, non è stato affatto un buon esordio.

Ed alcuni di questi problemi hanno avuto una prosecuzione fino ad oggi. Per non parlare, poi, del trojan che ha bucato una vulnerabilità del sistema operativo e che, purtroppo, ha fatto un po’ di danni a destra e a manca. Ora, poi, ecco che i criminali informatici, subdoli e senza scrupoli, non si sono ancora saziati con le razzie degli scorsi mesi.

Così, hanno preso di mira qualcosa di davvero importante per tutti gli utenti in possesso di device del vasto ecosistema dell’azienda ora guidata da Tim Cook. E’ bastata una piccola, anzi una piccolissima falla, una vulnerabilità per riuscire a scatenare un vero e proprio inferno. Ed ovviamente, a rimetterci sono sempre i soliti: gli utenti!

Apple ID: credenziali degli utenti prese di mira.

Ebbene sì, si tratta di un problema gravissimo. E tutti dipende, come al solito in quest’ultimo periodo, da un problema che riguarda una delle funzionalità legate all’Apple ID. In particolar modo, possiamo dire che riguarda quella legata alle credenziali ed alla possibilità di impostare nuovamente una password dell’Apple ID.

Ciò avviene sia tramite iPhone che tramite iPad o Apple Watch. Viene chiesto, in maniera ripetuta, di resettare la password del proprio Apple ID. In realtà, tutto avviene con una serie di notifiche di autenticazione a due fattori. E’ questo ciò che spazientisce gli utenti e li induce a cadere nella trappola della modifica delle password.

Se l’utente accetta, però, il reset ed il cambio della password, accadrà una cosa molto, ma molto spiacevole. Sì, perché i criminali informatici avranno accesso alla possibilità di modifica della password dell’Apple ID della vittima, impossessandosene e bloccandole l’accesso. Se doveste incappare in questo problema, sappiate che, se non riescono a frodare con notifiche e messaggi, passeranno alla fase successiva: la telefonata. Per questo motivo, prestate moltissima attenzione.