Alibaba diventa concessionario: stavolta il colosso cinese vende aerei monoposto per piccoli spostamenti urbani ed extraurbani | Costi, spedizioni e modelli

Dite la verità, non ci avreste mai pensato ad una cosa del genere ed invece sta accadendo proprio ora, grazie ad Alibaba, la multinazionale cinese.

E’ stata fondata nel lontano 1999 e, nel corso del tempo, si è consolidata sempre di più, diventando una delle aziende più fiorenti, ricche, ed influenti al mondo. pensate che ci sono stati anni che il suo fatturato è stato maggiore della somma dei fatturati di due dei colossi mondiali del settore e-commerce: e-bay ed Amazon.

Addirittura, più o meno un anno fa, ha anche presentato alla sua Nazione di appartenenza, la Cina ed al mondo intero la sua Intelligenza Artificiale. Tra i tanti servizi che offre, c’é alibaba.com ed Ali express. Il primo ha lo scopo di far interagire le aziende cinesi con quelle internazionali. Il secondo servizio è completamente diverso e crediamo che siete in tanti a conoscerlo.

Ali Express è un servizio che consente alle aziende cinesi di vendere i loro prodotti sulla piattaforma omonima a tantissimi utenti. Questi ultimi, poi, sono, in particolar modo europei. Sì, è un servizio completamente dedicato al mercato europeo. E ce ne sono ancora tantissimi altri e, tra questi, ne vogliamo parlare di uno che sta facendo parlare molto di sé.

Sì, perché questa multinazionale ha deciso di vendere degli aerei. Si tratta di velivoli che consentono il trasporto di una sola persona. I modelli sono stati progettati da ingegneri di un’azienda cinese, la Zhuai Aviation e sono già sul mercato. Sono tantissime già le foto ed i video che ritraggono questi velivoli insieme ai loro proprietari.

Vola con Alibaba: il sogno diventa realtà!

Ma di quale sogno si tratta? Beh, in realtà possiamo parlare di ben due sogni. Il primo è quello degli utenti che, ora, possono decidere di acquistare un velivolo monoposto per spostarsi in ogni angolo della città o della propria regione. Mentre il secondo è quello degli ingegneri che hanno messo su un vero e proprio maxi drone. Sì, avete capito benissimo.

Si tratta di una versione ingrandita e rafforzata dei droni che vengono utilizzati per le riprese aeree o per il trasporto veloce di pacchi di piccole e medie dimensioni. Pesa oltre due quintali e la cabina è alta un metro e venti centimetri. Può raggiungere la velocità massima di ben 36 chilometri orari. Ha, però, una autonomia di solo mezz’ora.

Inoltre, nel caso in cui decideste di acquistarlo, sappiate che non troverete alcun comando all’interno della cabina di pilotaggio. Dovrete guidarlo tramite telecomando, proprio come se fosse uno dei droni che già vengono utilizzati di solito. Questo è uno degli aspetti che sta facendo tentennare alcuni utenti prima di acquistarne uno. Il suo costo? Circa 40 mila dollari.