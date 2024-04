La Terra perderà un secondo all’anno: pare nulla ma crea allarme per scienziati ed economisti | Creerà un bug mostruoso a PC, smartphone, banche e navigatori sat

Gli ingranaggi che regola il nostro tempo, il tempo della Terra si basano su equilibri super fragili che si stanno assottigliando sempre di più.

Ebbene sì, e tutto dipende, ancora una volta, dal cambiamento climatico. Come ben sapete, questo è responsabile di numerosissime conseguenze che si potranno rivelare anche molto, ma molto catastrofiche. Nel corso del tempo, in particola modo nell’ultimo periodo, ne abbiamo prese in esame alcune tra le tante, quelle più catastrofiche, ma anche più probabili.

Pensiamo, ad esempio ai due opposti: siccità ed inondazioni. Il riscaldamento globale, come facilmente intuibile, porta ad avere temperature sempre più alte. Secondo gli scienziati, infatti, in pochissimo tempo, si avrà, come conseguenza siccità. E conosciamo bene quali sarebbero queste conseguenze sul nostro Pianeta.

Ovviamente, però, si scioglierebbero ancora più velocemente i ghiacciai. Secondo quanto dimostrato dalla Nasa, c’é un forte rischio inondazioni. C’é una piattaforma dedicata che consente di verificare, in un punto preciso del nostro Pianeta, come si evolverà la situazione fino al prossimo 2150. Insomma, si può tenere monitorato il tutto.

Quel che non si sa è che il cambiamento climatico che sta portando al dissolvimento dei ghiacci, sta anche trasformando la forma e la rotazione della Terra. E questo problema ulteriore avrà una conseguenza anche sul tempo, ovviamente non intesso a livello meteorologico. Parliamo del tempo che trascorre, delle ore, dei minuti, dei secondi.

Gli scienziati d’accordo sul lancio di un allarme: si perderà un secondo e le conseguenze saranno catastrofiche.

Le ragioni del fatto che si perderà un secondo stanno tutte tra quelle che abbiamo elencato all’interno delle righe precedenti. In pratica, la Terra sta rallentando la sua velocità e , quindi, anche la rotazione. E tutto ciò che si basa sull’Utc, ovvero sul Tempo Coordinato Universale, subirà delle conseguenze, fino a poco tempo fa inimmaginabili.

In pratica, questo è il fuso orario dal quale si calcolano tutti gli altri nel mondo. Ne subiranno maggiormente le conseguenze i navigatori satellitari, ma anche le Banche e tutti i mercati finanziari. Non saranno esenti da problemi nemmeno gli smartphone o gli orologi. A governare questo tempo coordinato ci sono 450 orologi atomici.

Questi si basano su vibrazioni e sono super precisi. Per questo motivo, gli scienziati, oltre 50 anni fa, hanno introdotto il secondo intercalare per allineare l’Utc con il tempo misurato da questi orologi. Ora, però, a causa del cambiamento climatico e di tutte le sue conseguenze, si è pensato di rimuovere questo secondo intercalare. E tutto ciò avverrà nel 2029.