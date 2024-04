Invisibility Shield è in vendita: con pochi euro otterremo i poteri di Harry Potter o dei migliori film di fantascienza | Spia chiunque restando invisibile

Diciamoci la verità, quello dell’invisibilità è un tema che appassiona tantissimi utenti in tutto il mondo che fantasticano su come sarebbe essere invisibili.

I più burloni, ovviamente, pensano agli scherzi da poter fare a parenti ed amici, magari all’interno delle proprie abitazioni. Scomparire dalla loro vista per poi muovere oggetti o riapparire all’improvviso. Sarebbe divertente, non credete? Certo, per chi lo scherzo lo mette in atto. Per quelli che lo subiscono potrebbe risultare un po’ meno divertente.

Ed ovviamente, non si può non menzionare chi userebbe questo dono per tenere sotto controllo qualcuno. Pensiamo ai tanti genitori che sono sempre in apprensione per i loro figli quando escono. Vorrebbero essere sempre lì, accanto a loro, per comprendere i loro comportamenti, conoscere meglio i loro amici e, magari, balzare fuori al momento giusto.

Non dimentichiamoci, poi, che l’invisibilità potrebbe essere un’occasione importante anche per i tantissimi partner che sono gelosi del proprio. In questo modo, magari, potrebbero mettersi l’anima in pace e comprendere che possono fidarsi ciecamente dei propri compagni di vita. Fino ad ora, però, queste erano e sono rimaste solo fantasie dei cittadini.

Però – sì, c’é un però – dovete sapere che qualcuno ha pensato bene di inventarsi qualcosa che consentirà agli utenti di diventare completamente invisibili agli occhi degli altri. E si può anche già acquistare. Sappiamo che non ha nemmeno un costo altissimo. Si tratta di qualcosa che è stato definito un vero e proprio scudo!

Invisibili grazie allo scudo dell’Invisibilità: ecco Invisibility Shield.

Ebbene sì, questo è il nome di un dispositivo che consentirà a tutti di restare invisibili. Ovviamente, non rimarrete invisibili come quelli che lo fanno all’interno dei vari film di fantascienza o di magia, ad esempio. Quella risulta essere ancora una chimera. E crediamo che resterà tale per ancora lunghissimo tempo. Ma il dispositivo in questione, vi regalerà un effetto molto, ma molto simile.

E’ prodotto in policarbonato e ci sono delle lenti, di piccolissime dimensioni, che vanno a riflettere la persona che si trova dietro di esse, donando a chi è di fronte l’immagine di ciò che lo circonda. In pratica, chi si trova dietro questo dispositivo non verrà visto dagli altri, diventerà completamente invisibile. Si vedrà soltanto lo sfondo.

Ovviamente, chi è invisibile, non potrà vedere ciò che ha di fronte. Si tratta di un metodo fantastico quando ci si ritrova dinanzi a sfondi omogenei. Pensiamo, ad esempio, ad una parete in casa o a una strada asfaltata. Il dispositivo è venduto in tre dimensioni:

Maxi: 180 centimetri X 120 centimetri; Full: 100 centimetri X 70 centimetri; Mini: 20 centimetri X 30 centimetri;

Il costo, poi, è davvero molto, ma molto irrisorio. Si tratta di soli 70 euro.