Smart Tv, Monitor e display: stai attento a quando pulisci queste superfici, potresti danneggiarle irreparabilmente | Ecco come evitare il peggio

Le Smart Tv sono, ormai, divenute elementi imprescindibili all’interno delle abitazioni della totalità delle famiglie degli italiani.

Sono sempre presenti e, molto spesso, se ne trovano anche più di uno. In tutte le stanze, in pratica, ce n’é una. Ed a volte la si trova anche in bagno. Certo, si tratta di una esagerazione, ma in alcuni casi si trova, la si vede, è tangibile. Come ben sapete, ce ne sono di diversi tipi e dimensioni. Nei salotti, ad esempio, molti optano per schermi grandi.

A volte, poi, si tratta di schermi davvero giganti che vanno oltre i 65”. Certo, c’é necessità di avere un soggiorno grande. Dovete sapere, però, che molti utenti commettono degli errori assurdi con questi dispositivi. O meglio, lo fanno con i loro monitor. Questi errori, portano a conseguenze disastrose che, per essere risolte, necessitano di tanto denaro.

E tutto parte dalla loro pulizia. Sì, perché non è possibile tenere uno smart tv o uno schermo in genere pieno di polvere all’interno di uno degli ambienti dell’abitazione. Va pulito assolutamente. In primis, perché lo sporco, la polvere, inciderebbero sul suo corretto funzionamento. E, poi, essendo parte dell’arredo della casa, vanno puliti come tutti gli altri mobili e soprammobili.

Ed è questo il momento in cui bisogna prestare molta, anzi, moltissima attenzione per non rovinarli. E dovete sapere che ci sono degli errori assurdi, ma, purtroppo, molto comuni, che commettono tutti gli italiani. Credono di far bene ed invece ecco che si ritrovano di fronte a dei problemi enormi che fanno pensare loro che sarebbe stato meglio non pulirli!

Smart TV e schermi: ecco come evitare di danneggiarli mentre li pulite!

Lo abbiamo già detto, ma è sempre bene ribadirlo. Dovete sapere che la polvere che si posa su questi dispositivi ed anche al loro interno è deleteria per il loro funzionamento. Ecco il motivo principale per cui si dovrebbe provvedere ad una pulizia seria, mirata, precisa di tutto lo smart Tv e non solo dello schermo. Ma bisogna essere molto, ma molto accorti!

Altrimenti si rischia di doverli sostituire con altri device. E, di questi tempi di crisi economica, non sarebbe affatto un bene, non credete? Innanzitutto, vi diciamo, anzi vi suggeriamo che non dovrete affatto bagnare né lo schermo né la scocca. Il prodotto per la pulizia va spruzzato su di un panno assorbente o in microfibra.

Ed è questo che va passato sia sullo schermo che sulla parte esterna. Inoltre, bisogna fare moltissima attenzione alla pressione esercitata sugli schermi. Sono componenti molto sensibili e, una pressione forte potrebbe deteriorarli! Allo stesso modo, bisogna provvedere alla pulizia della parte posteriore. E’ qui che, in particolar modo, si attacca la maggior quantità di polvere!