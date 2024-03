Lettere accentate maiuscole: questa è la lista completa delle formule da usare al pc

Lettere accentate maiuscole sulla tastiera: ecco l’elenco completo delle combinazioni di tasti da usare per digitarle in un attimo.

Se ti sei mai chiesto come digitare correttamente le lettere accentate maiuscole sulla tastiera del tuo computer, sei nel posto giusto.

Scrivere correttamente “È” e non “E'” può sembrare complicato, ma in realtà è più semplice di quanto pensi.

In questo articolo, troverai la lista completa delle combinazioni di tasti per creare le lettere accentate maiuscole sulla tastiera del tuo PC. Niente più apostrofi errati o caratteri speciali mancanti: con le giuste scorciatoie, scrivere in italiano sarà più facile e veloce!

Lettere accentate maiuscole tastiera: le più usate

Il modo più semplice per scrivere una lettera accentata maiuscola è scegliere il simbolo tra quelli proposti nel menu Inserisci → Simbolo → Altri simboli. Una volta selezionati, le lettere e simboli più utilizzati saranno disponibili nel menu recente che si apre quando si clicca su Simbolo. Altrimenti, è possibile utilizzare le combinazioni di tasti prevista nel codice standard ASCII.

Ad esempio, per quanto riguarda la E maiuscola accentata, contrariamente a quanto credono molti, non è corretto scriverla con l’apostrofo E’. La combinazione di tasti corretta per ottenere la E maiuscola accentata è Alt + 212 o Alt + 0200. Basta premere e tenere premuto il tasto Alt e digitare i numeri sul tastierino numerico per ottenere il risultato desiderato: È. La A maiuscola con accento grave può essere ottenuta facilmente con la combinazione di tasti Alt + 0192.

Lettere accentate maiuscole tastiera: le combinazioni giuste

Le altre vocali maiuscole accentate seguono lo stesso principio. Queste combinazioni di tasti ti permetteranno di scrivere senza problemi le vocali maiuscole accentate più comunemente utilizzate. Ecco alcuni esempi:

Ì: Alt + 222 o Alt + 0204

Ò: Alt + 227 o Alt + 0210

Ù: Alt + 235 o Alt + 0217

Oltre alle vocali accentate, potresti aver bisogno di scrivere altre lettere maiuscole con accenti circonflessi, tilde o dieresi. Ecco le combinazioni di tasti per alcune di esse:

A accento circonflesso: Â, Alt + 0194

A tilde: Ã, Alt + 0195

A dieresi: Ä, Alt + 0196

E accento circonflesso: Ê, Alt + 210

E dieresi: Ë, Alt + 211

I accento circonflesso: Î, Alt + 215

I dieresi: Ï, Alt + 216

O accento circonflesso: Ô, Alt + 226

O tilde: Õ, Alt + 229

O dieresi: Ö, Alt + 153

U accento circonflesso: Û, Alt + 234

U dieresi: Ü, Alt + 154

Per scrivere velocemente le lettere accentate maiuscole con la tastiera, quindi, ti consiglio di imparare le scorciatoie da tastiera per le lettere accentate maiuscole più utilizzate e di usa la mappa caratteri per le lettere accentate maiuscole meno comuni. Con un po’ di pratica, sarai in grado di scrivere correttamente le lettere accentate maiuscole sulla tastiera in pochissimo tempo!