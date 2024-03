Moscerini, con la primavera invadono la casa: ecco il trucco tanto semplice quanto geniale per cacciarli senza veleni o zanzariere | Lo utilizzerai sempre

La primavera è finalmente arrivata e sono tantissime le famiglie che, in questo periodo, procedono all’avvio delle grandi pulizie.

Dopo l’inverno e, in vista della stagione estiva, è quello che ci vuole per rendere la casa pulita, completamente igienizzata e, soprattutto, non pericolosa per la salute di tutti coloro i quali la vivono abitualmente. Questa stagione è quella più attesa e tra le due maggiormente amata dagli utenti. Le giornate di allungano, c’è più luce, più sole, sono più calde e ci si può dedicare anche alle passeggiate con più piacere.

Purtroppo, però, non è poi tutto così bello. Si, avete capito benissimo. Ci sono dei problemi ed alcuni sono anche enormi. Tra questi, non possiamo non menzionare l’avvento delle varie allergie che intasano la vita quotidiana di un numero sempre maggiore di cittadini. Oltre questo, però, c’è anche un altro problema davvero fastidioso. Si tratta di una vera e propria invasione in questa stagione.

A quanti non è mai capitato di essere invaso in casa da orde di moscerini? Se qualcuno di voi non ha mai avuto questo problema, è bene che sappia che, in questo momento, lo stiamo invidiando e non poco. Dovete sapere che questi piccolissimi insetti sono attratti da una cosa in particolare. Parliamo dell’umidità. Si, avete capito benissimo. E quella del terreno delle piante in casa o sul balcone, è un attrattore assurdo.

A volte, poi, c’è li ritroviamo anche nella frutta. Insomma, la loro presenza può trasformarsi da piccolo fastidio ad un problema enorme da risolvere assolutamente per vivere al meglio le due stagioni, quella primaverile già arrivata e quella estiva che tutti attendono con ansia per potersi rilassare. Bisogna liberarsene, ma dimenticatevi dei prodotti chimici che possono essere nocivi per la salute di chi abita in casa. Ci sono dei metodi naturali, efficaci allo stesso.modo.

Addio moscerini con questi prodotti naturali!

La prima cosa da fare in questi casi è eliminare totalmente l’umidità o abbassarla di molto. Come? Beh, la risposta è molto, ma molto semplice. Basterà diminuire la quantità di acqua presente nel terreno delle vostre piante. Non bisogna innaffiarle sempre, bensì bisogna farlo solo quando il terreno risulta essere totalmente secco. Ovviamente, se si tratta di piante che sono allocate all’interno della casa, queste vanno messe in posti ben ventilati.

In questo modo si inizia a combattere la presenza dei moscerini. Ovviamente, però, dovrete mettere in atto anche altre pratiche associate a queste. Innanzitutto, potrete anche pensare alla sostituzione totale del terreno di tutte le vostre piante. In questo modo, i moscerini non si moltiplicheranno più. Potrete anche pensare di procedere ad una vera e propria caccia e cattura dei moscerini. Basta della carta appiccicosa di colore giallo da mettere vicino alle piante.

I moscerini verranno attratti dal suo colore e resteranno incollati ad essa. Infine, c’è un prodotto naturale, molto utilizzato anche in cucina, che vi aiuterà a tenere lontani questi fastidiosissimi insetti. Parliamo della cannella che, in polvere, andrà messo su tutto il terreno di tutte le piante che hanno subito attacchi di moscerini. Seguendo questi consigli, vi libererete in fretta del fastidio e tornerete a poter vivere la vostra casa in maniera tranquilla.